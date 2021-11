The Music Journal Brazil Última participação lançada de Marília Mendonça é TOP 4 no Spotify

Vai Lá Em Casa Hoje , música da dupla George Henrique & Rodrigo , foi a última participação da eterna rainha da sofrência Marília Mendonça (1995-2021), lançada dias antes do trágico acidente. A canção traz toda energia e alegria da cantora e, numa ascensão meteórica, já chegou ao TOP 4 do Spotify e 200 global.

Embalados por este sucesso a dupla fecha o primeiro EP do DVD Ao Vivo em Brasília com cinco faixas, sendo quatro delas inéditas.

O projeto contou com um time de respeito: Bruno e Marrone, Gusttavo Lima e Marília Mendonça, além do jovem sucesso DJ Lucas Beat. Como estratégia o novo trabalho será fragmentado em três EP’s, o primeiro já está disponível em todas as plataformas digitais e traz quatro faixas inéditas: Aula, Chiclete, Respeita, Bebe Não Bebê (com Lucas Beat ), A Gente Nem Ficou e o sucesso Vai Lá Em Casa Hoje , que acumula mais de 12 milhões de plays no Spotify – e supera a marca de 18 milhões de visualizações no canal oficial da dupla no YouTube.

Com a aprovação do público, a faixa, gravada em setembro – dias após a chegada de Marília após a viagem à Cancun no México -, fica a gratidão dos irmãos George Henrique e Rodrigo : “Somos gratos por termos vivido e dividido o palco com a Marília, e teremos este momento gravado em nossas memórias, foi um grande presente que ela nos deixou e ficamos muito felizes em poder compartilhar com o público este encontro que por si só foi muito especial”, completam os irmãos que não conseguem conter a emoção ao falar da cantora.