Última Mega-Sena regular de 2019: veja os números sorteados

iG São Paulo Sorteio deste sábado é o último antes da Mega da Virada, sorteada no próximo 31 de dezembro

A Mega-Sena sorteou neste sábado (21) um prêmio de R$ 2,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.219 foram definidas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

São elas: 08, 28, 36, 45, 57, 59

A Caixa ainda não divulgou os vencedores do sorteio e nem se alguma aposta alcançou o prêmio máximo, acertando as seis dezenas. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O último sorteio, realizado na quinta-feira (19), viu uma aposta de Franca, interior de São Paulo, acertar as seis dezenas sorteadas e levar o prêmio acumulado de R$ 40 milhões.

Devido à Mega-Semana de Natal, essa semana teve calendário especial, com sorteios na terça (17), na quinta (19) e neste sábado (21). A partir de domingo (22), as apostas serão realizadas exclusivamente para a Mega da Virada, em 31 de dezembro.

Mega da Virada

Desde 11 de novembro, a Caixa vende as apostas da Mega da Virada paralelamente às regulares, para quem busca concorrer ao prêmio mais aguardado da loteria no País, que neste ano está estimado em R$ 300 milhões e não acumula.

Para apostar na Mega da Virada, é preciso usar um volante exclusivo desse sorteio, que é disponibilizado pelo banco para as apostas presenciais nas lotéricas.

A partir do dia 22 de dezembro, as lotéricas e os canais eletrônicos vão vender exclusivamente as apostas da edição especial com maior prêmio.