Última etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding define campeões da temporada

A última etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding definiu os campeões da temporada 2023, neste domingo (17), na Praia do Coral do Meio, em Vila Velha. As disputas consagraram os campeões profissionais, Maira Viana na categoria feminina e Lucas Nogueira na masculina.

As bodyboarders Neymara Carvalho, Luna Hardman, Maira Viana e Maylla Venturin são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A competição reuniu cerca de 100 atletas do Espírito Santo e do País e contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Sesport, via chamamento público.

Com o resultado, Lucas Nogueira conquistou o décimo título estadual da modalidade, igualando o feito da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que, pela categoria feminina, também já coleciona dez títulos estaduais.

Na categoria Profissional Feminino, atrás da campeã Maira Viana, Neymara Carvalho ficou em segundo lugar, seguida de Maylla Venturin e Luna Hardman, que empataram em terceiro lugar.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Clique aqui para saber mais e ter acesso ao novo edital.

Confira abaixo os resultados de todas as categorias do circuito:

Profissional Masculino

Lucas Nogueira Thiago Barros Diego Estevão Gabriel Oliveira

Profissional Feminino

Maira Viana Neymara Carvalho Maylla Venturin Luna Hardman

Estreantes

Matheus Jesus Everton Nascimento Isaac Vasconcelos Victor Bororo

Open Masculino

Paulo Galatti Angelo Faria Wendel Santana João Paulo

Open Feminino

Maria Alice Flávia Nery Luiza Majevski

Sub 18 Masculino

Guilherme Montenegro Nicollas Raich Luan Barcelos Wendel Santana

Sub 16 Masculino

Guilherme Montenegro Miguel Bedran Tiziano Dcliesi Henry Cogo

Master Feminino

Marilene Berundio Carmem Filgueiras Clarisse Costa Flávia Nery

Master Masculino

Gleicione Costa Sergio Azevedo Elwes Vieira Francivaldo Borges



