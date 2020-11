Última chance! Veja quais títulos saem da Netflix nesta semana

Divulgação The Mandalorian terá episódios exibidos na Globo

The Mandalorian , série original do Disney+ , terá dois episódios exibidos na Rede Globo um dia antes da chegada do serviço de streaming ao país . O título é um dos mais fortes do catálogo da plataforma, e a trama se passa dentro do universo de Star Wars .

Os dois episódios serão exibidos na Globo na próxima segunda-feira (16), no horário da Tela Quente . O Disney+ passa a operar no Brasil no dia seguinte, mas já está disponível para pré-venda.

A exibição dos episódios de The Mandalorian não é a única parceria entre Globo e Disney que visa impulsionar as assinaturas da novidade. O novo serviço de streaming também terá assinatura dupla junto com o Globoplay , com um preço mais atraente.

No Brasil, o plano mensal do Disney+ vai custar R$ 27,90 . Na assinatura dupla, é possível obter o Disney+ e o Globoplay pelo valor único de R$ 43,90 mensais.