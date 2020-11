Última chance: veja os títulos que saem da Netflix nesta semana

Reprodução/OnLeaks Galaxy S21: ficha técnica dos novos smartphones da Samsung é revelada

Ao que tudo indica, a Samsung irá adiantar o lançamento dos novos carros-chefe de sua linha de smartphones, a família Galaxy S21 : em vez de um evento no início de março, às vésperas do Mobile World Congress em Barcelona, rumores dão conta de que o anúncio será feito em 14 janeiro, próximo da CES.

Mas não teremos que esperar até lá para saber quais as novidades dos próximos Galaxy. O site Android Police conseguiu a ficha técnica completa dos três aparelhos, bem como detalhes sobre o design e materiais usados. Assim como neste ano, serão três modelos, chamados Galaxy S21 , Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra .

Todos eles serão baseados nos processadores Qualcomm Snapdragon 875 ou Exynos 2100, e terão suporte a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e telas com atualização a 120 Hz. O sistema operacional será o Android 11 com a OneUI 3.1, interface desenvolvida pela Samsung.

O Galaxy S21 terá uma tela LCD FullHD+ de 6,2 polegadas e bateria de 4.000 mAh. Na traseira há três câmeras, uma principal e uma ultra-wide com sensor de 12 MP, e uma telefoto com sensor de 64 MP. O aparelho estará disponível nas cores Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White.

Já o Galaxy S21+ usa uma tela LCD maior, de 6,7″, e bateria de 4.800 mAh. O conjunto de câmeras é o mesmo de seu irmão menor, e as cores são Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet.

Por fim, o Galaxy S21 Ultra terá uma tela LTPO com resolução WQHD+ e taxa de atualização variável de até 120 Hz. Ambas as tecnologias, combinadas, prometem menor consumo de energia e são responsáveis pela tela sempre ativa dos Apple Watch Series 5 ou 6, sem impacto significativo na autonomia de bateria. Falando em bateria, no Galaxy S21 Ultra ela terá capacidade de 5.000 mAh.

O aparelho terá quatro câmeras na traseira: um sensor principal de 108 MP de “segunda geração”, uma lente ultra-wide com sensor de 12 MP e duas lentes com zoom óptico, de 3x e 10x, com sensor de 10 MP cada. O sistema de foco usará um laser. As cores são Phantom Black e Phantom Silver. Segundo o Android Police, a traseira será em vidro, enquanto no S21 ela é de plástico. O material do S21+ ainda não foi confirmado.

Segundo os rumores, o Galaxy S21 Ultra será compatível com as canetas S-Pen da linha Note , mas elas serao vendidas separadamente. Não haverá um slot para elas no corpo do aparelho: elas serão armazenadas em espaços apropriados nas capas (cases) oficiais.

Por fim, o Android Police afirma que imagens dos aparelhos vazadas anteriormente são corretas, com base em imagens oficiais de imprensa que prefere não divulgar para preservar sua fonte. Assim como no Galaxy S20 , as câmeras são montadas em uma “plataforma”, mas desta vez ela é integrada à moldura lateral do aparelho, em vez de ser um elemento isolado na traseira. Ainda não há informações oficiais sobre o lançamento da linha Galaxy S21 .