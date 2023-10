Ufes: turma de Medicina de 73 é homenageada

Para celebrar os 50 anos da oitava turma de Medicina da Ufes, de 1973, o médico e deputado Dr. Bruno Resende (União) promoveu sessão solene na noite de quinta-feira (19), na Ales, com entregas de certificados para 23 alunos formados, cinco professores, um secretário do curso, além de 7 homenagens póstumas, totalizando 37 homenageados.

O secretário do curso de Medicina da Ufes nos anos 60, Sérgio Sarkis, fez a tradicional chamada dos alunos. Dois álbuns com lembranças fotográficas da época foram entregues pelo fotógrafo e supervisor do Centro de Memórias da Ales, Antônio Carlos Tonico Sessa Neto, o Tonico, aos médicos Paulo Augusto Sessa e Symphorosa Botti Mac Cord, da turma de 73 .

O deputado Dr. Bruno Resende saudou os formandos da turma de 1973 e os seus familiares: “É uma noite de grande alegria para mim ser prestigiado por médicos de renome, especialmente na Semana do Médico. Passa um filme longo na cabeça de todos vocês. Aprendemos que os desafios se renovam e não acabam nunca. Há 50 anos não existiam as comodidades de hoje, e as informações obtidas eram apenas nos livros, mas nada substituiu o papel do médico. Falar para colegas que já fizeram tanto pelo povo capixaba é uma honra”, afirmou.

Aos 91 anos, o professor emérito do curso de Medicina Saulo Ribeiro Do Val lembrou que deu aulas para todos os homenageados e enalteceu a profissão: “O propósito do médico é fazer o bem, melhorar a saúde dos pacientes, aliviar e consolar as famílias”, disse.

Em nome dos homenageados falou o médico Dalton Guilherme Baptista. O momento musical foi do Instituto Artes Sem Limites, do bairro Glória, em Vila Velha.

Abaixo, veja a lista dos homenageados

Alunos da turma de 73

José Carolino dos Santos Júnior

Alfredo Nunes Ferreira Filho

Antônio Cardoso Filho

Dalton Guilherme Baptista

Edorio de Souza Ribeiro

Fernando Alfredo Pretti

Gercino Pereira da Silva

José Carlos Novaes

Luiz Sérgio Emery Ferreira

Marcos Gonçalves Faiçal

Maria das Graças Ruy

Paulo Augusto Sessa

Romeu Corrêa de Araújo

Sperandio Reinaldo Del Caro

Symphorosa Botti Mac Cord

Vanile Oliveira Pinheiro

Jhonson Joaquim Gouvêa

Édson Francisco Pereira

Roberto Vieira Dettogni

Luciano Bittencourt Pinheiro

Lacy Filgueiras de Amorim

Wilian Edmundo Milagres

Wilson Valadão de Azeredo

Jovelino Venturim Filho

Homenagens in memoriam

Antônio José Bassini

Bruno Costalonga de Morais Costa

Dilermando Dias Miranda

Franklin Delano Freire de Menezes

Júlio César Prates de Mattos

Manoel Ferreira Lima Filho

Wilson Nogueira Bastos

Professores

Saulo Ribeiro Do Val

Marisa Gonçalves Leal

Miguel Figueira Sarkis

Milton Octávio Costa

Dalton Valentim Vassallo

Ex-secretário do curso

Sérgio Sarkis

Fonte: POLÍTICA ES