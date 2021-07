Ufes sobe em ranking de melhores universidades da América Latina

Ranking universitário da América Latina avaliou 177 universidades de 13 países latino-americanos. Ufes ocupa a 69ª posição no ranking geral e a 33ª posição entre as instituições do Brasil.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está entre as 40 universidades brasileiras mais bem colocadas no ranking universitário da América Latina.

O levantamento é realizado pela Times Higher Education (THE) em 13 países latino-americanos, sendo considerado um dos principais indicadores da educação superior em todo o mundo.

O ranking foi divulgado na última terça-feira (13). Quando se leva em consideração somente as 67 universidades brasileiras que foram incluídas, a Ufes ocupa a 33ª posição.

Já em relação ao levantamento como um todo, no qual foram avaliadas 177 universidades, a instituição ocupa o 69º lugar.

Conforme avalia o secretário de Relações Internacionais da instituição, essa colocação representa um salto na comparação com os dois últimos anos.

A Ufes foi listada pela primeira vez no ranking da Higher Education em 2019. Na época, a universidade ficou entre o 91º e o 100º lugar. Já em 2020, ficou entre as posições 101 e 125.

Para serem incluídas no ranking latino-americano, as universidades precisam ter uma produção científica de, pelo menos, 200 artigos entre os anos de 2016 e 2020, em diferentes áreas temáticas.

Também precisam oferecer ensino de graduação e de pós-graduação.

Os indicadores de desempenho utilizados estão agrupados em cinco áreas: de ensino, que avalia o ambiente de aprendizagem; de pesquisa, que analisa o volume, os recursos financeiros e a reputação das instituições e citações, que avalia a influência da pesquisa, além de perspectiva internacional e recursos da indústria.

As duas áreas em que a Ufes teve maior aumento de pontuação em relação ao ano passado foram ensino (de 32,5 para 59,4) e pesquisa (21,1 para 32,4).

A Pontifícia Universidade Católica do Chile é a número um do ranking pelo terceiro ano consecutivo, enquanto a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (Unicamp) ocupam, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares.