Ufes recebe ‘Teias da Inovação MCTIC’ e debate ciência, inovação e tecnologia

Vitória recebe, no próximo dia 05 de março, o “Make Together: Integrando o Ecossistema Capixaba de Inovação”, do projeto “Teias da Inovação MCTIC”. O evento é gratuito e será realizado no campus de Goiabeiras, Vitória, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com debates focados em ciência, inovação e tecnologia. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.teiasdainovacao.com.br.

Entre os palestrantes estão o professor e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, Neyval Costa Reis Junior; a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Cristina Engel; o representante da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Francisco Saboya; e o representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Bruno Moreira.

“A interação entre pessoas e organizações é um fator importante para incentivar a inovação e novos negócios. Os debates que serão realizados em Vitória trazem a experiência de grandes profissionais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação local”, conta Alberto Paradisi, pesquisador principal e coordenador do projeto.

“Teias da Inovação”

O “Teias da Inovação” é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD).

O projeto será realizado em diferentes cidades do Brasil. Os eventos têm como públicos-alvo startups, incubadoras, empresários, empreendedores, estudantes, pesquisadores, cientistas, educadores e governos locais. Entre os temas que serão abordados estão transformação digital, empreendedorismo, tendências de futuro, novos modelos de negócios e pesquisa e desenvolvimento.

“O programa vai promover uma aproximação entre o MCTIC e as cidades brasileiras de médio porte, com grande potencial de se tornarem ecossistemas locais de inovação. Vamos aproveitar para divulgar programas e instrumentos de apoio à inovação e ao empreendedorismo inovador. Nosso foco é sempre auxiliar para que esses polos sejam pensados e implementados de forma sustentável”, afirma o secretário Nacional de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, que também marcará presença no evento.

SERVIÇO:

“Make Together: Integrando o Ecossistema Capixaba de Inovação”

“Teias da Inovação MCTIC”

05 de março, quinta-feira, das 7h30 às 12h30

Local: Ufes – Auditório do Centro de Ciências Exatas, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Inscrições.

Programação:

7h30 – Credenciamento

8h30 – Abertura Oficial

8h45 – “Programas de Apoio ao Empreendedorismo e Inovação” – Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTIC

9h15 – Painel: “Cenário e Perspectivas de Inovação no ES” – Juliana Gavini, diretora de Inovação, Tecnologia e Produtividade do Senai

9h40 – Intervalo

10h – “Cenário de Inovação da Academia” – Neyval da Costa Reis Junior, professor e pró-reitor da Ufes.

10h20 – “Cenário da Inovação no Governo” – Cristina Engel, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo

10h40 – “Cenário Brasileiro de Inovação na Indústria” – Bruno Moreira, diretor da Anpei

11h – “Cenário de Desenvolvimento dos Ecossistemas no Brasil” – Francisco Saboya, presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec)

11h20 – Debate

12h30 – Encerramento

