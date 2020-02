Ufes convoca para matrícula candidatos aprovados na chamada regular do Sisu 2020

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu processos seletivos para a contratação de professores substitutos, professor visitante brasileiro e professor visitante estrangeiro. As inscrições serão recebidas de 3 a 7 de fevereiro, nas secretarias dos departamentos ofertantes. Os salários vão até R$ 18 mil.

Para professores substitutos, serão oferecidas 15 vagas. As inscrições serão recebidas de 3 a 7 de fevereiro, nas secretarias dos departamentos ofertantes.

As vagas são para as áreas/subáreas de Artes/Artes Plásticas, Fotografia e Artes do Vídeo (1 vaga); Comunicação/Comunicação Visual (1); Psicologia da Educação/Política Educacional e Organização da Educação Básica (1); Fisioterapia e Terapia Educacional (1); Língua Portuguesa/Linguística/Teoria e Análise Linguística (1); Letras/Línguas Estrangeiras Modernas -Inglês (1); Língua Espanhola (1); Língua Francesa/Ensino de FLE (1)/ Psicologia/Psicologia do Desenvolvimento (1); Psicologia/Psicologia Social (1); Administração/Administração de Empresas (1); Ensino de Artes Visuais (1); Educação Matemática (1); Educação Física/Metabolismo e Bionergética (1); Desenho Industrial / Programação Visual/ Comunicação / Comunicação Visual (1).

Os docentes serão contratados para dar aulas em cursos de graduação, nos turnos matutino, vespertino ou noturno, de acordo com as necessidades da instituição.

A remuneração do professor substituto será de acordo com a titulação exigida no Edital de Abertura e com a carga horária de trabalho, que será de 20 horas para a área/subárea de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e de 40 horas para as demais áreas.

O contrato terá duração de um período letivo ou menor prazo, com a possibilidade de prorrogações, com prazo total de contratação de até dois anos. O processo seletivo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado por igual período.

Professor visitante brasileiro

A oportunidade de uma vaga para professor visitante brasileiro é no Departamento de Engenharia Ambiental. Os interessados deverão se inscrever, até 7 de fevereiro, na Secretaria do Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental (prédio VIII do Centro Tecnológico – CT), localizado no campus de Goiabeiras, das 9h às 12h.

O professor será contratado por um ano, em regime de Dedicação Exclusiva. O contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, desde que não exceda o tempo total de dois anos. O processo seletivo terá validade de seis meses. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (27) 4009-2965 e do e-mail [email protected]

Professor visitante estrangeiro

O Departamento de Medicina Social ofertará uma vaga para professor visitante estrangeiro. As inscrições estarão abertas no período de 10 a 21 de fevereiro, na Secretaria do Departamento, no Centro de Ciências da Saúde (CCS), campus de Maruípe, das 9h às 12h.

O contrato será de um ano, em Regime de Dedicação Exclusiva, podendo ser prorrogado até atingir o limite de quatro anos de contratação. O processo seletivo terá validade de seis meses. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (27) 3335-7225 e do e-mail [email protected]