Ufes Campus São Mateus realiza Semana do Conhecimento

A Semana do Conhecimento da Ufes campus São Mateus apresenta suas atividades de ensino, pesquisa e extensão entre os dias 24 e 26 de outubro. O evento abre as portas do campus para os futuros ingressantes e fornece informações preciosas sobre os cursos e projetos da nossa instituição. Serão três dias de evento que incluem a Jornada de Iniciação Científica, Jornada de Extensão e Cultura e Mostra de Profissões.

Jornada de Iniciação Científica

No dia 24 de outubro, será realizada a Jornada de Iniciação Científica, evento em que os alunos de graduação terão a oportunidade de apresentar para a comunidade seus projetos de pesquisa. A exposição dos trabalhos será realizada na quadra poliesportiva das 9h às 12h e das 13h às 17h. No auditório central, a partir das 16h, será realizada a solenidade de abertura da Semana do Conhecimento.

Jornada de Extensão e Cultura

A Jornada de Extensão e Cultura será realizada no dia 25 de outubro, a partir das 8h, com atividades na quadra poliesportiva e no auditório central. Além de apresentar os projetos de extensão e trabalhos de PIC.Jr (Programa de Iniciação Científica Jr) executados no campus de São Mateus para a sociedade, a jornada terá diversas outras atividades culturais e oficinas, como a Feira de Arte e Cultura, Aulão de Forró com o projeto Roda Pé, apresentação do Coral Ellos e a entrega do prêmio Maria Filina, que premia os melhores projetos extensionistas.

Mostra de Profissões

No dia 26 de outubro, das 08h às 17h, será a vez da Mostra de Profissões, evento anual e já consolidado na Ufes, onde estudantes da região terão a oportunidade de conhecer os 17 cursos de graduação oferecidos em nosso campus. Nesse dia, teremos apresentação institucional informando sobre as formas de ingresso e a assistência estudantil, exposição dos cursos e projetos, além de visitas guiadas aos laboratórios, Jardim Botânico Palmarum, Fazenda Experimental e Biblioteca.

A Semana do Conhecimento é uma excelente oportunidade para futuros ingressantes, membros da comunidade e todos os interessados em aprender mais sobre as atividades e oportunidades oferecidas pela Ufes campus São Mateus. É uma celebração do conhecimento, pesquisa, extensão e cultura.