UE diz que momento é crucial nas negociações com Reino Unido

O negociador da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, disse neste domingo (20) que as negociações com o Reino Unido sobre um acordo comercial pós-Brexit estão em um ponto “crucial”, e que as negociações continuam.

“Neste momento crucial para as negociações, continuamos a trabalhar duro com (o negociador do Reino Unido) David Frost e sua equipe”, disse Barnier no Twitter.

Both ??&?? must have the right to set their own laws & control their own waters. And we should both be able to act when our interests are at stake. (2/2)

