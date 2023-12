Ucrânia diz ter derrubado 42 drones lançados pela Rússia em ataque

Presidencia Ucrânia – 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Nesta quinta-feira (14), a Ucrânia informou que os sistemas de defesa do país derrubaram dezenas de drones de produção iraniana e lançados pela Rússia durante a noite. Eles teriam sido liberados contra a cidade de Odessa, no sul do país. Apesar de interceptados, os dispositivos deixaram 11 feridos.

“Registramos o lançamento de 42 veículos aéreos não tripulados inimigos”, disse a Força Aérea ucraniana, que mencionou a destruição de 41 drones lançados pelos russos.

O governador Oleg Kiper afirmou que os destroços atingiram um prédio em Odessa e deixaram 11 feridos, incluindo três crianças. “Os demônios russos efetuaram um ataque contra Odessa pela segunda noite consecutiva”, disse ele.

A cidade de Odessa já foi alvo de diversos ataques por parte da Rússia , além de outras instalações portuárias ucranianas.

O governo russo também afirmou ter derrubado nove drones ucranianos que avançavam em direção a Moscou, poucas horas antes de uma declaração pública do presidente Vladimir Putin.

“Impedimos uma tentativa do regime de Kiev de executar um ataque terrorista com drones aéreos contra vários pontos no território russo”, informou o Ministério da Defesa russo em comunicado, citando que nove drones foram “destruídos ou interceptados” nas regiões de Kaluga e de Moscou.

Fonte: Internacional