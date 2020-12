Ubisoft dará jogos e DLCs de graça durante toda semana

Redação Olhar Digital Ubisoft

O espírito das festas de fim de ano baixou na Ubisoft , e a empresa distribuirá jogos e DLCs gratuitamente até o próximo sábado (19). A promoção Ubisoft’s Happy Holidays , porém, não é cumulativa: se você perder a oferta de hoje, já era.

Nesta terça-feira (15), é possível resgatar gratuitamente o jogo ” Starlink: Battle for Atlas ” para PC, basta fazer o cadastro no link da publicadora ou entrar com sua conta Ubisoft. Se você, assim como eu, perdeu a promoção de ontem, saiba que era um pacote Seafarer Settlement e o traje lendário de Bayek para Eivor em ” Assassin’s Creed Valhalla “.

As promoções rodam sempre às 10h (Horário de Brasília) e duram 24 horas. Se a oferta do dia for um DLC, e você não tiver o jogo, não se preocupe, já que o item fica associado à sua conta Ubisoft e pode ser resgatado posteriormente, em qualquer plataforma. O conteúdo do jogo pode levar até sete dias após o resgate para aparecer na sua conta. Os games, porém, serão sempre para PC.