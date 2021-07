Lucas Braga Uber Chip, plano de celular a partir de R$ 20 mensais, chega a todo o Brasil

A Surf Telecom anunciou que a operadora móvel virtual Uber Chip está disponível para contratação em todos os estados brasileiros. O plano de celular tem custo atrativo para parceiros da plataforma, inclui 9 GB de internet móvel e uso do app Uber Driver sem descontar da franquia principal.

De acordo com a Surf Telecom, esses foram os estados beneficiados com a última adição: Acre, Alagoas, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As demais unidades federativas já possuíam o serviço apto para contratação.

Plano da Uber Chip tem 9 GB de internet

O plano da Surf Telecom tem cobrança trimestral, e o valor varia conforme a categoria do motorista ou entregador da Uber. Veja os preços:

Plano Uber Chip Categoria Preço 9 GB de internet Ligações ilimitadas 100 SMS por mês Sem Uber Pro R$ 50/mês (R$ 150 por trimestre) Azul R$ 35/mês (R$ 105 por trimestre) Ouro R$ 30/mês (R$ 90 por trimestre) Platina R$ 25/mês (R$ 75 por trimestre) Diamante R$ 20/mês (R$ 60 por trimestre)

A principal vantagem dos planos Uber Chip é o acesso gratuito ao aplicativo Uber Driver . O usuário também tem direito a Waze e WhatsApp sem descontar dos 9 GB, além de ligações ilimitadas para qualquer operadora, inclusive DDD. Caso todo o pacote de internet seja consumido de forma integral, a velocidade será reduzida para 32 kb/s até o próximo mês.

A contratação do Uber Chip pode ser feita no próprio aplicativo de parceiros, na seção Uber Pro. O pagamento do plano é feito de forma trimestral, e é possível parcelar a recarga em até três vezes no cartão de crédito. Também são aceitos cartões de débito, cartão pré-pago ou boleto bancário.

Para alcançar o menor preço no plano móvel, o parceiro da Uber deve possuir a categoria Diamante no programa Uber Pro. Para conseguir esse status é necessário ter nota de avaliação igual ou maior que 4,85, manter o índice de cancelamento menor ou igual a 8% e aceitação de corridas maior ou igual a 80%.

Com o SIM Card em mãos, o parceiro da Uber poderá gerenciar o consumo de dados e efetuar novar recargas pelo app Uber Chip. Os usuários que decidirem se desligar da empresa podem continuar usando o plano de celular, mas pagando o preço equivalente aos motoristas e entregadores sem categoria no programa Uber Pro.

Uber Chip usa rede da TIM

A Uber Chip está dentro da operadora virtual Surf Telecom, que também não possui infraestrutura própria de telefonia celular. O serviço é prestado através da rede da TIM.

Além da Uber Chip, outras operadoras virtuais utilizam a infraestrutura da Surf Telecom, como Laricel (da Larissa Manoela), Correios Celular, Grêmio Cell e Revista Caras.

