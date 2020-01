UAU! Juju Salimeni enlouquece seguidores ao surgir pelada

A norte-americana Akeisha Land tem surpreendido os internautas nas redes sociais por sua semelhança com a a duquesa de Sussex , Meghan Markle.

arrow-options Reprodução Akeisha Land e Meghan Markle





Em um perfil criado para compartilhar as fotos dos filhos, a “sósia” de Meghan Markle pouco aparece, mas mesmo assim já foi o suficinete para a web comentar o quão parecida são as duas. “Ela se parece com a Meghan Markle”, disse um. “Pensei que fosse a Meghan Markle”, disparou outra. “Gêmea da Meghan Markle”, soltou uma terceira.

Akeisha chegou a explicar em uma publicação que já chegou a ser confundida com Meghan Markle na rua. “Eu sou confundida com ela na vida real também. Até os meus próprios amigos e família dizem que eu me pareço com ela”.