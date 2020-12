Marcelo de Assis U2 lança a versão remasterizada do clássico “I Will Follow” no YouTube

A lendária banda irlandesa U2 disponibilizou em seu canal oficial no YouTube , o clipe oficial do clássico I Will Follow , produzido em 1980 pelo diretor Meiert Avis . Este foi o primeiro registro audiovisual da banda com Avis.

I Will Follow foi escrita por Bon o em homenagem à sua mãe, quando o então futuro astro do rock, tinha apenas 14 anos de idade . A faixa é parte integrante do álbum Boy , lançado originalmente no dia 20 de outubro de 1980 pela Island Records e teve a produção assinada pelo conceituado Steve Lillywhite.

Confira o clipe: