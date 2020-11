Two Another lança o novo single “Elevate”

Redação Dermot Kennedy lança a nova versão de “Without Fear: The Complete Edition” com inéditas

O cantor Dermot Kennedy lançou na última sexta-feira (6), o álbum Without Fear: The Complete Edition , que agora ganha sete faixas adicionais. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Island Records e Interscope Records .

Esta é um edição especial de Without Fear , o álbum que já conquistou um Certificado de Ouro e foi anunciada como o lançamento de um novo videoclipe para o single Giants , que traz imagens que documentam os últimos dois anos da carreira do cantor.

Without Fear: The Complete Edition traz versões ao vivo de seu cover da faixa Temptation , de Joey Bada$$ , e do single Outnumbered , além de um cover do clássico Days Like This de Van Morrison e uma das mais aclamadas pelos fãs, The Killer was a Coward.

A versão ao vivo de Giants , gravada no The Graham Norton Show , em 30 de outubro, também já pode ser conferida.

Ouça: