Twitter vai ser pago? Rede social confirma que estuda modelo de assinatura

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou um aplicativo para comparar ofertas de serviço de telecomunicação. Chamado Anatel Comparador e disponível para para Android e iOS , o app é gratuito e oferece informações sobre preços de telefonia fixa e celular, banda larga fixa e TV por assinatura disponíveis em sua região.





O aplicativo foi desenvolvido pela própria Anatel. Segundo a agência, o Anatel Comparador é “um instrumento para uma escolha de consumo consciente, em que o consumidor pode avaliar a oferta de serviço e a operadora que melhor atende suas necessidades”.

Além disso, pelo app é possível avaliar as ofertas dos serviços usando diferentes padrões de pesquisa, como franquia, preço, tecnologia, canais oferecidos (em caso de TV por assinatura), aplicativos incluídos na oferta, entre outros. Todas as informações serão disponibilizadas e atualizadas pelas empresas prestadoras de serviço. A Anatel divulgou um vídeo de apresentação do aplicativo Anatel Comparador. Confira:





Na tela inicial do aplicativo , o usuário pode escolher um dos quatro serviços de telecomunicações disponíveis para busca. Dependendo dos filtros aplicados no momento da busca, o consumidor terá à sua disposição uma lista de informações com as ofertas de diferentes empresas. Nesse momento, é possível selecionar até três opções para comparação. As ofertas são então apresentadas lado a lado no aplicativo, possibilitando uma visão mais completa daquilo que cada uma oferece.

Por fim, o Anatel Comparador permite acessar o site da prestadora responsável por aquela determinada oferta diretamente pelo app para conferir o regulamento proposto para a assinatura do contrato.

O lançamento aconteceu às 15h desta quinta-feira (23), em entrevista coletiva virtual transmitida ao vivo pela plataforma da Anatel na internet.