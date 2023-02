Twitter vai pagar influenciadores, mas só os que pagam mensalidade

Unsplash/Jeremy Bezanger Twitter vai compartilhar receita de anúncios com criadores de conteúdo

Elon Musk anunciou nesta sexta-feira (3) que o Twitter vai começar a pagar criadores de conteúdo. Para se tornar elegível ao pagamento, porém, será necessário assinar o Twitter Blue, ou seja, pagar uma taxa mensal de ao menos US$ 8 ao Twitter.

De acordo com Musk, os criadores de conteúdo receberão uma parcela da receita do Twitter com os anúncios que aparecerem em seus tópicos de resposta.

O compartilhamento de receita é uma prática bastante conhecida pelo modelo do YouTube, que paga os criadores de conteúdo com uma parcela do que recebe com anúncios.

O que chama a atenção no caso do Twitter é a necessidade de ser um usuário pagante do Twitter Blue para poder receber pelos conteúdos publicados.

Além disso, a rede social não revelou qualquer detalhe da novidade, como a forma de pagamento, a porcentagem compartilhada ou o número de visualizações necessárias para receber. Apesar da falta de informações, Musk afirmou que a novidade já está em operação.

Fonte: IG TECNOLOGIA