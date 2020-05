Twitter testa limite de respostas definido por usuários

O Twitter anunciou, nesta quarta-feira (20), que está testando um novo recurso. Com ele, os usuários conseguem escolher quem pode responder às suas publicações, limitando o acesso geral. De acordo com a rede social , a novidade está disponível para uma pequena porcentagem de usuários no mundo todo.

Testing, testing…

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your ? out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT

— Twitter (@Twitter) May 20, 2020