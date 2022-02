Twitter pode lançar recurso para permitir “textão” na rede social

Unsplash Twitter testa novidade

Em breve, o Twitter pode permitir que usuários publiquem textos mais longos na rede social, deixando sua essência de publicações curtas para trás. A novidade foi descoberta por Jane Manchun Wong, conhecida por antecipar ferramentas de redes sociais.

No código do aplicativo do Twitter, Wong encontrou uma nova aba, chamada “Twitter Articles”, ou “Artigos do Twitter”, em tradução literal.

Neste espaço, os usuários poderão publicar textos longos, maiores que os atuais 280 caracteres permitidos. Com isso, a rede social se aproximaria de uma espécie de blog e daria fim às famosas threads, que reúnem tuítes em sequência para “driblar” o limite.

Por enquanto, o Twitter não comentou oficialmente o assunto, nem confirmou se o recurso realmente será lançado. Anteriormente, porém, Wong já descobriu ferramentas que passaram a ser implementadas no aplicativo algumas semanas depois.