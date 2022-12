Twitter passa a exibir gráfico de criptomoedas direto na busca

Lorena Amaro Twitter exibe gráfico de criptomoedas diretamente em resultados de busca

A partir de agora, usuários do Twitter poderão consultar os gráficos de variação de preço das principais criptomoedas do mercado apenas buscando pelo nome delas, ou seu ticker, na função de pesquisa. Por enquanto, com relação a cripto, a funcionalidade só está disponível para o Bitcoin (BTC) e para o Ether (ETH). Ou seja, até mesmo a “queridinha” de Elon Musk, a Dogecoin (DOGE), ficou de fora da novidade.

Além dos gráficos do BTC e do ETH, a ferramenta de busca também exibe detalhes das ações, usando um plug-in da plataforma de gráficos TradingView.

Criptomoedas no Twitter

Se o usuário quiser saber mais detalhes sobre uma ação ou um ativo digital, pode clicar no botão “Visualizar no Robinhood”. Mas a empresa de mídia social não deixou claro se firmou algum tipo de parceria comercial com a empresa. De qualquer forma, a integração dos gráficos de BTC e ETH pode levar a mais tráfego para Robinhood. Afinal, o termo “Bitcoin”, sozinho, é tuitado cerca de 120.000 vezes por dia, de acordo com dados do BitInfoCharts.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O Twitter também não especificou quais símbolos estão incluídos na lista de resultados diretos de busca de preços de ações. Mas, ao que tudo indica, a empresa de mídia vai adicionar novas ações e ativos digitais em breve.

De acordo com o Twitter, nas próximas semanas refinará a experiência do usuário e adicionará uma melhor compatibilidade de símbolos. O novo recurso é uma melhoria do “$Cashtags”. O anúncio do lançamento, pela conta Twitter Business, ocorreu na última quarta-feira (21).

A conta tuitou que sempre que uma pessoa tuitar o símbolo de uma grande ação, de um ETF ou de uma criptomoeda com o “$” na frente, as pessoas poderão ver um link clicável que as leva aos resultados de pesquisa que agora vão incluir os gráficos de preços.

Pouco depois, nesta quinta-feira (22), o CEO do Twitter, Elon Musk, retuitou o anúncio do novo recurso. De acordo com o executivo, essa é “uma das muitas melhorias de produto que estão chegando ao Twitter financeiro”.

Relação do Twitter com cripto

A empresa da mídia social tem se relacionado, de alguma forma, com a indústria de criptomoedas há algum tempo. Em setembro de 2021, por exemplo, o Twitter – ainda sob gestão de Jack Dorsey – adicionou um recurso de gorjeta em Bitcoin. A funcionalidade para o pagamento em Bitcoin é viabilizada pela Lightning Network, um protocolo de pagamento de “camada 2” que permite aos usuários criar canais de micropagamento.

Depois, o Twitter foi adquirido por Elon Musk, cuja empresa Tesla investiu US$ 1,5 bilhão do balanço patrimonial em BTC.

Fonte: IG TECNOLOGIA