Twitter lança novas regras contra conteúdo violento, escritas sob Musk

O Twitter anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento de sua nova política contra discurso violento, que vinha sendo reescrita desde que Elon Musk assumiu o comando da rede social.

O conteúdo da nova política é bastante similar às regras existentes no Twitter anteriormente. De acordo com a empresa, a abordagem é de “tolerância zero em relação ao discurso violento”.

Ao contrário do que vem pregando Musk, a nova política não afrouxou as regras. O bilionário tem um discurso pró-liberdade de expressão a qualquer custo, e já chegou a afirmar diversas vezes que falas que não são proibidas por lei não deveriam ser proibidas no Twitter.

As novas regras apenas modificam exemplos e detalhes das regras anteriores. Enquanto alguns conceitos pareceram ficar mais específicos, outros ficaram mais vagos, ampliando a margem de interpretação dos moderadores de conteúdo.

Com as demissões em massa realizadas por Musk, porém, muitas equipes de moderação de conteúdo foram encerradas mundo afora, e a rede social passou a depender muito mais dos sistemas de moderação automatizada, que falham mais.

