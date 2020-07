Twitter fora do ar: rede social registra instabilidade nesta terça-feira

Divulgação iPhone X





Um marinheiro inglês resgatou seu iPhone X depois de ele passar seis dias no fundo do mar. O celular não apenas estava funcionando, como ainda tinha 3% de bateria restante. O caso aconteceu no dia 20 de julho e foi divulgado pelo jornal inglês The Sun.





Ben Schofield viu seu iPhone X escorregar e cair dentro do mar, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele esperou, então, até que a maré baixasse, seis dias depois, quando conseguiu recuperar o celular coberto de areia – qua havia ficado a uma profundidade de 15 metros.

Reprodução/The Sun iPhone X ainda funcionava após seis dias no fundo do mar





“Fui mostrar ao meu chefe e o senti vibrar na minha mão. Para minha descrença, ele ainda estava ligado. Limpei, me livrei da areia na porta de carregamento e deixei secar. Ele tinha apenas 3% da bateria, então eu liguei e comecei a carregar. Tudo funcionava”, contou Ben ao The Sun.

O marinheiro entrou em contato com a Apple para contar o acontecido, e a empresa acredita que a areia deva ter ajudado a manter o celular de Ben são e salvo. “Entrei em contato com a Apple e eles não podiam acreditar. Eles acham que a areia preencheu os buracos para carregador, o que preservou o celular”.