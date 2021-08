Twitter está diferente: rede social muda visual do site e do aplicativo

Unsplash/Yucel Moran Twitter passa por mudanças

Após meses de preparo o Twitter finalmente adicionou seu novo visual na plataforma, com uma nova fonte, modos com alto contraste e uma versão web, segundo a empresa, mais acessível. A ideia é que alguns elementos da rede social apareçam de forma mais destacada, com negrito e letras maiores. Além disso, houve uma padronização do visual entre a versão para computadores e o aplicativo.

No começo do ano, o Twitter apresentou sua fonte própria, batizada de Chirp. No começo, o novo modelo passou a ser usado em comunicados, no blog e no site oficial da plataforma. Na época, não ficou claro se toda a rede social seria transformada com a nova letra. Agora, isso finalmente aconteceu.

Nova fonte do Twitter

Outra alteração foi nas cores, o Twitter passou a utilizar mais o preto e menos o azul (ou a cor escolhida como destaque no aplicativo). A ideia é ajudar no contraste e destacar elementos específicos. O botão de seguir, por exemplo, que antes aparecia em azul, agora fica branco. O foco do azul passa a ser maior em links, hashtags e citações.

Você viu?

No anúncio, o Twitter também disse que todo o texto agora vai passar a ser alinhado na esquerda, para facilitar a leitura. Conteúdos escritos em idiomas orientais, que possuem outra forma de posicionamento, não vão mudar.

Uma mudança que só deve ser percebida com o tempo é na distribuição das postagens. Segundo a empresa, agora há menos perda de espaço ente os elementos e menos fundo cinza na plataforma.

O Twitter disse que a nova fonte e as alterações no contraste são apenas algumas das mudanças visuais que a rede social deve sofrer em breve. Agora que novos recursos como o Espaços, o Super Follow e as novas opções de e-commerce foram adicionados, a plataforma deve sofrer mudanças para acomodar todos esses elementos de forma mais natural.