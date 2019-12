Twitter bane imagens animadas por desencadearem crises epilépticas; entenda

O Twitter está banindo imagens animadas no formato PNG (APNGs) de sua plataforma, após trolls tentarem usá-las em um ataque contra uma entidade dedicada ao bem-estar de pessoas com distúrbios epiléticos e convulsivos.

No mês passado, mês nacional de conscientização sobre a epilepsia nos EUA , trolls usaram hashtags e menções à conta da Epilepsy Foundation para espalhar imagens animadas que piscam rapidamente, com um efeito estroboscópico. Este tipo de imagem pode causar ataques em portadores de epilepsia com foto sensibilidade.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we’re removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019