Twin set: o conjuntinho para se aquecer e ficar estilosa no inverno

Reprodução Rafa Kalimann e Bruna Marquezine

Resumo O twin set é a junção de um casaco + blusa ou cropped de tricot

A tendência nasceu nos anos 30, mas voltou ao guarda-roupa da geração Z

A peça vai com tudo, desde tênis a coturnos

Clássica nos looks dos anos 30, o twin set é o conjuntinho formado por cardigan e uma blusa que possuam a mesma cor e estampa, geralmente feitos em tricot. A combinação dessas peças foi moda dos anos 90 e está voltando com tudo . “Atualmente, a maioria das peças são feitas de tricot e no lugar da camisa, foi substituída por um cropped. Trazendo assim, um toque moderno para um conjunto que surgiu há muito tempo”, explica a stylist Naty Kuprian.

A consultora de moda Cá Cavalcante conta que o twin set é ideal para os dias em que não queremos pensar muito no look. “A praticidade não fica apenas pelo fato de ser um conjunto pronto, mas justamente por funcionar muito bem em looks casuais combinando com um bom jeans, mas também em looks formais com calças de alfaiataria”, diz.

Por ser tricot, não é todo material que acaba ficando bom com o conjuntinho, mas Kuprian conta que basta saber jogar com as cores do look e outros tecidos, como couro e moletom. “O twin set pode ser uma peça-chave, pois combina com tudo, principalmente em tons mais sóbrios, que caem bem em dias de meia-estação.”

Cavalcante lembra que a junção do moletom com o tricot pode não ser tão interessante visualmente quanto o couro, mas tem seu charme: “Conseguimos um look extremamente confortável e quentinho ideal para esse momento em que estamos mais reclusos.” A dica extra para quem quer arrasar no look com o twin set é optar pelo conjunto com modelos cropped.

Acessório + twin set = combinação de sucesso

São várias possibilidades que casam bem com a tendência. Cavalcante lembra que por ser um conjunto clássico, acessórios delicados sempre funcionam em qualquer tipo de produção com o conjunto.

Tudo vai depender do humor na hora de montar a composição. Para uma pegada mais despojada, Kuprian indica bolsas e joias para compor o visual. “Você pode inclusive enriquecer muito o seu look com eles, tanto de uma forma mais sofisticada, como algo mais despojado”, conta.

Nos pés tudo cai bem! As profissionais contam que com o conceito hi-lo (misturar peças clássicas com outras casuais), qualquer opção é superválida. “Por ser uma peça de meia-estação, o ideal é apenas evitar o uso dele com sapatos abertos e típicos de verão. É muito possível usar o twin set com tênis, ankle boots e até mesmo coturnos”, conta Cavalcante.