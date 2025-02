TVE traz Carnaval de Salvador que festeja 40 anos do axé music

A TVE vai trazer para o espectador capixaba nos próximos dias os agitos do carnaval de rua de Salvador. Entre esta quinta-feira (27) e domingo (02), a emissora vai transmitir ao vivo as atrações diretamente dos três principais circuitos da festa: Campo Grande, Barra-Ondina e Pelourinho. Este ano, o Carnaval na Bahia homenageia os 40 anos do axé music.

Na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28), a transmissão será a partir das 22 horas; no sábado (1º) começa às 18 horas; e, no domingo (02), às 16h45. Toda a transmissão será realizada a partir da parceria com a TVE Bahia.

Além dos trios elétricos e artistas que arrastam multidões, também terão destaques os blocos afro, afoxés, indígenas, de samba e de reggae, a fim de reforçar a importância dessas manifestações para a cultura afro-brasileira. Entre os blocos estão Ilê Aiyê, Afoxé Filhos de Gandhy, Olodum, Malê Debalê e Cortejo Afro, Alvorada e Alerta Geral, entre outros.

A TVE Bahia, assim como a Rádio Educadora FM, são as únicas emissoras de rádio e televisão a acompanhar a folia nos três circuitos, valorizando a diversidade e a riqueza musical do Carnaval baiano. Além da folia em Salvador, também serão exibidas reportagens sobre o Carnaval em diversas cidades do interior da Bahia.

Fonte: GOVERNO ES