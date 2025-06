TVE transmite desfile cívico de Cariacica

A TVE transmite, nesta terça-feira (24), a partir das 9 horas, o desfile cívico-militar que comemora os 135 anos de emancipação política do município de Cariacica. A apresentação ficará por conta de Alessandra Bruno, com reportagem de Zé Capiau, que comanda o programa ‘Sintonia do Povo’ na Espírito Santo FM 89.1.

O evento traz como tema “135 anos de História e Arte” e vai contar com a participação de instituições civis, militares e educacionais. A cerimônia terá a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, que, junto com o prefeito Euclério Sampaio, vai assinar a transferência da capital do Estado para Cariacica.

O desfile, na Avenida Expedito Garcia, terá início em frente às Lojas Americanas, com encerramento na Praça Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, a “pracinha de Campo Grande”.

Ao transmitir o desfile cívico, a TVE apresenta a todo o Estado um pouco da diversidade de Cariacica. O município tem uma importância estratégica para a cultura, o esporte e a economia do Espírito Santo. Além de ser palco de importantes manifestações artísticas e culturais, é a sede do Estádio Estadual Kleber Andrade, uma das principais arenas do futebol capixaba.

Devido à transmissão do desfile, a programação infantil da TVE será temporariamente interrompida nesta terça-feira (24).

Serviço:



Desfile Cívico em homenagem aos 135 anos de Cariacica

Data: 24/06 (terça-feira)

Horário: A partir das 9 horas

Ao vivo, no canal 2.1 e no YouTube @tveespiritosanto

Fonte: GOVERNO ES