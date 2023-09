TVE transmite ao vivo abertura do Festival de Cinema de Vitória

A TVE transmite ao vivo a abertura da 30ª edição do Festival de Cinema de Vitória. O evento, realizado no Teatro Glória (Sesc Glória), será exibido em tempo real para os capixabas pelo canal da TVE no YouTube, na próxima segunda-feira (18), a partir das 19 horas.

O Festival de Cinema de Vitória é o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo. A emissora pública dos capixabas, parceira do Festival, acompanha todas as ações em torno do aniversário. Em junho, filmes da Mostra Comemorativa de 30 anos foram exibidos na programação da TVE.

A transmissão Festival de Cinema de Vitória é mais uma das ações que fazem parte do processo de reestruturação da TVE. Em breve, a emissora pública dos capixabas deve completar em torno de 260 transmissões ao vivo por ano, o que equivale a cinco transmissões por semana. O conteúdo segue os eixos temáticos que devem pautar a comunicação pública, sustentados nos pilares da cultura, educação, informação e entretenimento.



Serviço:

Abertura do 30° Festival de Cinema de Vitória – transmissão ao vivo pela TVE



Data: 18/09 (segunda-feira)

Horário: a partir das 19 horas

Ao vivo pelo canal da TVE no YouTube

