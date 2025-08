TVE promove a maior transmissão da história da Copa ES e bate recorde de audiência

A final da Copa Espírito Santo 2025, realizada no último domingo (03), marcou não apenas o encerramento de mais uma edição da competição, mas também um marco histórico para o futebol capixaba. A TVE protagonizou a maior cobertura já feita do torneio, com recorde de jogos transmitidos e de audiência.

Ao todo, foram 22 partidas exibidas ao vivo, somando mais de 44 horas de transmissão na TV aberta (canal 2.1) e no YouTube. As transmissões on-line registraram mais de 367 mil visualizações, consolidando a TVE, a casa do futebol capixaba, como principal plataforma de transmissão esportiva do Estado.

O diretor-Geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini, destacou que esse crescimento reflete um projeto sólido de valorização do esporte e da cultura no Espírito Santo, iniciado a partir de investimentos estratégicos na TVE e na Espírito Santo FM 89.1.

“Nos últimos anos, o Governo do Estado reestruturou a TVE, e estamos cumprindo a missão de potencializar a cultura e os esportes com profissionalismo, inovação e eficiência. A TVE acredita no potencial do esporte capixaba e entrega um padrão de qualidade que respeita o público local e dialoga com o nível de excelência nacional”, afirmou Pontini.

Outro destaque desta edição foi a estreia do árbitro de vídeo (VAR) na competição. Pela primeira vez em 22 anos, todas as partidas da fase mata-mata contaram com o recurso, operado a partir da Central do VAR instalada nas dependências da própria TVE.

O presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, celebrou o avanço. “O VAR é importante, pois mitiga eventuais erros da arbitragem. A Federação tem o contrato com a empresa e só é possível implementar esse projeto graças à parceria com a TVE, que capta as imagens”, recordou.

Vieira também celebrou o crescimento de público. “O público presente nos estádios vem aumentando, mas é interessante também mencionar o interesse do público nas transmissões, é exponencial o crescimento do interesse pelo produto futebol capixaba. É uma coisa absurda o aumento ano após ano”, comentou.

As transmissões envolveram mais de 70 profissionais, entre narradores, comentaristas, repórteres, cinegrafistas, técnicos, assistentes de montagem, pós-produção e equipe de produção. Igor Pontini aproveitou para agradecer à equipe:

“Chegamos à 82ª partida transmitida em 2025, somando Copa ES, sub-20 e Capixabão. Isso só é possível graças à dedicação de muita gente apaixonada pelo que faz. É uma conquista coletiva”, concluiu.

Criada em 2003, a Copa ES é a segunda competição mais importante do calendário do futebol capixaba. Na final deste ano, o Vitória venceu o Porto Vitória por 3 a 1 e conquistou o pentacampeonato, garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

Assista novamente às emoções de Porto Vitória x Vitória no canal da TVE no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ixhPBM7sQoU

