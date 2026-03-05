Estadual
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) com a cantora Mãeana, em uma formação 100% composta por mulheres. Sob a regência da maestra Ludhymila Bruzzi, o espetáculo integra a programação especial pelo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.
A apresentação na TVE terá imagem e som de alta qualidade, conforme padrão técnico de programas como o ‘Palco TVE’. Os ingressos para assistir às apresentações no Teatro Sesc Glória estão esgotados, mas as transmissões permitirão plateia virtual de qualquer parte do mundo.
Os shows serão exibidos em tempo real, a partir das 20 horas, pelas emissoras públicas capixabas: no rádio, na sintonia 89.1 FM, com apresentação de Karine Nunes; na TV aberta pelo canal 2.1; e no YouTube pelo canal @tveespiritosanto. O evento será reprisado no domingo (08), às 18h na Rádio Espírito Santo FM e às 21h na TVE.
A diretora de Marketing da Fundação Carmélia, Alessandra Toledo, destaca que a instituição, que administra as duas emissoras públicas, tem preocupação constante em jogar luz sobre o trabalho de artistas femininas, mas marcar a data com a transmissão de um concerto histórico como esse se faz importante diante das desigualdades e preconceitos que incidem sobre as mulheres não só no campo das artes, mas em quase todas as áreas de atuação.
“Valorizar o trabalho das mulheres nas artes não é apenas destacar uma data, é reconhecer que por muito tempo esses espaços nos foram negados e que ainda há muito a conquistar. Buscamos, então, dar nossa contribuição para combater desigualdades. Enquanto emissoras públicas, é imperativo criar formas de ampliar o acesso e fortalecer a diversidade na cultura”, sublinha a diretora de Marketing.
O diretor artístico da TVE, Roberto Burura, comemora a dupla exibição do concerto. “É um momento de oferecer conteúdo musical de alto nível para lembrar do destaque delas nas artes. Reunir essa formação em um concerto sinfônico é uma maneira concreta de valorizar o protagonismo das mulheres na música”, afirma o diretor.
Repertório e artistas
Com arranjos sinfônicos de Bruno Santos, o repertório traz homenagens a grandes vozes femininas da música brasileira, como Maysa, Joyce Moreno, Marília Mendonça e Preta Gil, além de canções de Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O programa inclui ainda músicas do projeto “Mãeana canta JG”, no qual a cantora propõe releituras ousadas e afetivas que aproximam a bossa nova intimista de João Gilberto e o piseiro popular de João Gomes.
A cantora e compositora carioca Mãeana tem uma carreira destacada por temas como maternidade, feminilidade e o universo matriarcal, com influência tropicalista. Já a maestra Ludhymila Bruzzi, capixaba, atua como clarinetista na Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo e no Quinteto de Sopros Ella’s e é fundadora e maestra da Orquestra Capixaba Sinfônica (OCA), desde 2024.
Ludhymila relata estar diante da realização de um sonho, um dos seus objetivos quando começou a estudar regência.
“Estar à frente da Oses pela primeira vez ao lado de mulheres tão incríveis é uma alegria imensa. Além de homenagem, o concerto será uma afirmação da presença das mulheres como criadoras, intérpretes e líderes na música de concerto. A escolha da Mãeana reforça esse pensamento, com sua identidade artística única, quase mística e, ao mesmo tempo, irreverente e corajosa, misturando elementos e gêneros diferentes da música brasileira de uma forma delicada, consciente e inovadora”, observa a maestra.
“Vai ser, sem dúvida, um concerto para ser lembrado com muito carinho por quem estiver presente. Ter a possibilidade de transmissão pela Espírito Santo FM e pela TVE, para quem não poderá estar no teatro, é um ponto muito importante para conseguirmos alcançar diferentes públicos, principalmente meninas e mulheres, servindo de inspiração e fortalecimento para as novas gerações”, complementa Ludhymila Bruzzi.
Serviço
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) e Mãeana
Transmissão ao vivo nesta sexta-feira (06), a partir das 20 horas, pela TVE canal 2.1, no canal do YouTube (@tveespiritosanto) e na Espírito Santo FM 89.1
Reprise no próximo domingo (08), a partir das 18 horas na rádio e das 21 horas na TV.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública
Maíra Piccin
(27) 3636-6651
www.fundacaocarmelia.com.br
@fundacaocarmelia
@tveespiritosanto
@tveesportes
@espiritosantofm
Fonte: GOVERNO ES
PRF recupera motocicleta clonada em Serra
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta clonada na tarde desta quinta-feira (05), por volta das 15h, no trecho...
Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Marilândia
No início da tarde desta quinta-feira (05), policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem...
PF prende homem no Aeroporto de Manaus
Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4/3), um passageiro que transportava 7 kg de maconha durante fiscalização de...
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
ARSP prorroga prazo da Consulta Pública sobre matriz de riscos do saneamento
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) prorrogou o prazo da Consulta Pública nº 002/2026, que...
Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades
Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde...
Em busca do título, Hugo Cibien estreia na temporada 2026 da Copa Truck
O piloto capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Seama publica portaria inédita no país e institui o Certificado de Crédito de Massa Futura para fortalecer reciclagem
A secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou nessa terça-feira (03), a Portaria SEAMA nº 008-R, que institui...
PGE economiza R$ 40,7 mi em ações judiciais contra o Estado
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio de sua Procuradoria de Execuções e Precatórios (PEP), obteve, em duas ações judiciais,...
Incaper vai desenvolver 14 novos projetos de iniciação científica com estudantes da rede pública
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) teve 14 projetos aprovados no Edital nº 17/2025 –...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes
Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí
No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...
ENTRETENIMENTO
Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’
A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’
A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg
A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
POLÍTICA
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
Nacional4 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus6 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
São Mateus3 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
Estadual5 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
São Mateus6 dias ago
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena