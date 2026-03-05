TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina

A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) com a cantora Mãeana, em uma formação 100% composta por mulheres. Sob a regência da maestra Ludhymila Bruzzi, o espetáculo integra a programação especial pelo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

A apresentação na TVE terá imagem e som de alta qualidade, conforme padrão técnico de programas como o ‘Palco TVE’. Os ingressos para assistir às apresentações no Teatro Sesc Glória estão esgotados, mas as transmissões permitirão plateia virtual de qualquer parte do mundo.

Os shows serão exibidos em tempo real, a partir das 20 horas, pelas emissoras públicas capixabas: no rádio, na sintonia 89.1 FM, com apresentação de Karine Nunes; na TV aberta pelo canal 2.1; e no YouTube pelo canal @tveespiritosanto. O evento será reprisado no domingo (08), às 18h na Rádio Espírito Santo FM e às 21h na TVE.

A diretora de Marketing da Fundação Carmélia, Alessandra Toledo, destaca que a instituição, que administra as duas emissoras públicas, tem preocupação constante em jogar luz sobre o trabalho de artistas femininas, mas marcar a data com a transmissão de um concerto histórico como esse se faz importante diante das desigualdades e preconceitos que incidem sobre as mulheres não só no campo das artes, mas em quase todas as áreas de atuação.

“Valorizar o trabalho das mulheres nas artes não é apenas destacar uma data, é reconhecer que por muito tempo esses espaços nos foram negados e que ainda há muito a conquistar. Buscamos, então, dar nossa contribuição para combater desigualdades. Enquanto emissoras públicas, é imperativo criar formas de ampliar o acesso e fortalecer a diversidade na cultura”, sublinha a diretora de Marketing.

O diretor artístico da TVE, Roberto Burura, comemora a dupla exibição do concerto. “É um momento de oferecer conteúdo musical de alto nível para lembrar do destaque delas nas artes. Reunir essa formação em um concerto sinfônico é uma maneira concreta de valorizar o protagonismo das mulheres na música”, afirma o diretor.

Repertório e artistas

Com arranjos sinfônicos de Bruno Santos, o repertório traz homenagens a grandes vozes femininas da música brasileira, como Maysa, Joyce Moreno, Marília Mendonça e Preta Gil, além de canções de Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinicius de Moraes. O programa inclui ainda músicas do projeto “Mãeana canta JG”, no qual a cantora propõe releituras ousadas e afetivas que aproximam a bossa nova intimista de João Gilberto e o piseiro popular de João Gomes.

A cantora e compositora carioca Mãeana tem uma carreira destacada por temas como maternidade, feminilidade e o universo matriarcal, com influência tropicalista. Já a maestra Ludhymila Bruzzi, capixaba, atua como clarinetista na Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo e no Quinteto de Sopros Ella’s e é fundadora e maestra da Orquestra Capixaba Sinfônica (OCA), desde 2024.

Ludhymila relata estar diante da realização de um sonho, um dos seus objetivos quando começou a estudar regência.

“Estar à frente da Oses pela primeira vez ao lado de mulheres tão incríveis é uma alegria imensa. Além de homenagem, o concerto será uma afirmação da presença das mulheres como criadoras, intérpretes e líderes na música de concerto. A escolha da Mãeana reforça esse pensamento, com sua identidade artística única, quase mística e, ao mesmo tempo, irreverente e corajosa, misturando elementos e gêneros diferentes da música brasileira de uma forma delicada, consciente e inovadora”, observa a maestra.

“Vai ser, sem dúvida, um concerto para ser lembrado com muito carinho por quem estiver presente. Ter a possibilidade de transmissão pela Espírito Santo FM e pela TVE, para quem não poderá estar no teatro, é um ponto muito importante para conseguirmos alcançar diferentes públicos, principalmente meninas e mulheres, servindo de inspiração e fortalecimento para as novas gerações”, complementa Ludhymila Bruzzi.

Serviço

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) e Mãeana

Transmissão ao vivo nesta sexta-feira (06), a partir das 20 horas, pela TVE canal 2.1, no canal do YouTube (@tveespiritosanto) e na Espírito Santo FM 89.1

Reprise no próximo domingo (08), a partir das 18 horas na rádio e das 21 horas na TV.

