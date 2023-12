Foto: Reprodução TV OLED vale a pena? Veja a resposta para essa pergunta e saiba qual a diferença entre OLED e QLED

No processo de escolher uma TV nova , surge a decisão de optar por uma TV QLED ou OLED. Para aqueles que valorizam uma qualidade de imagem excepcional, essa escolha pode se tornar um dilema , uma vez que ambas as tecnologias são reconhecidas por proporcionar imagens nítidas e realistas. Embora ambas derivem do LED tradicional, suas distinções podem influenciar a decisão de compra.

É importante destacar desde já que ambas são excelentes escolhas em termos de qualidade de imagem. Confira então TV OLED vale a pena? Veja a resposta para essa pergunta e saiba qual a diferença entre OLED e QLED.

O que é OLED?

As smart TVs OLED, inicialmente desenvolvidas pela LG, agora também são comercializadas pela Samsung. Esses aparelhos representam uma evolução após a tecnologia LED, utilizando diodos orgânicos para emissão de luz, eliminando a necessidade de uma lâmpada de backlight. Essa característica resulta em uma qualidade superior de brilho e contraste. Além disso, os pixels dessas telas podem se apagar completamente, proporcionando pretos profundos e tons extremamente escuros.

E o que é QLED?

Enquanto fabricantes como LG, Sony e Panasonic incorporaram a tecnologia OLED em suas linhas premium para substituir os aparelhos LED, a Samsung introduziu uma abordagem diferente com o QLED.

O QLED representa um avanço em relação ao LCD, baseando-se na tecnologia de pontos quânticos, pequenas partículas condutoras com menos de um nanômetro de diâmetro. Entre suas vantagens, destaca-se o menor consumo de energia em comparação com as TVs de LED, e proporciona excelente visibilidade das imagens em todos os ângulos, mesmo quando observadas lateralmente em relação à posição da TV.

Qual das duas opções é melhor: QLED ou OLED?

Para determinar a superioridade entre as tecnologias OLED e QLED, é essencial compreender as diferenças fundamentais entre ambas. Uma vantagem significativa das TVs OLED reside na qualidade superior de tons de preto, proporcionando níveis de contraste superiores em comparação com suas concorrentes. Além disso, devido à sua natureza mais premium, as smart TVs OLED apresentam tecnologias mais avançadas para imagem, áudio, videogames e outros recursos adicionais.

Em resumo, as smart TVs OLED são escolhas premium, destacando-se por tons de preto excepcionalmente precisos, excelente contraste e são ideais para ambientes de sala de estar devido aos ângulos de visão mais amplos. Por outro lado, as smart TVs QLED oferecem um melhor custo-benefício, brilho mais intenso e são particularmente adequadas para ambientes mais iluminados.

Quanto custa uma TV OLED?

O custo de uma smart TV OLED pode variar consideravelmente, dependendo do tamanho do aparelho, da marca, das tecnologias e dos recursos adicionais incorporados. É possível encontrar opções de smart TV OLED com preços que variam de R$4.512, para o tamanho de 55 polegadas, a R$38.899,05, para o tamanho de 83 polegadas (valores consultados em 28/12/2023).

