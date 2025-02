TV implantada em penitenciária fortalece vínculos afetivos e auxilia na gestão prisional

Na Penitenciária Regional de Barra de São Francisco (PRBSF), a TV Renovar tem sido verdadeira aliada nas ações de ressocialização, na gestão interna e aproximação dos custodiados com seus familiares. Implantada em 2019, o estúdio de TV conta com uma programação variada, com assistência religiosa, informações de saúde e cidadania, esporte, curiosidades e música. Mas é o quadro “Em Família” o de maior sucesso e o mais esperado pelos detentos durante a programação semanal.

O diretor da unidade prisional, Makssuel Delevidove, ressaltou que o quadro tem o objetivo de aproximar as famílias dos custodiados e promover um ambiente mais humanizado. O estúdio foi montado dentro da penitenciária e conta com telas de Led, microfones e equipamentos de áudio e vídeo, necessários para as transmissões nas galerias.

“O quadro ‘Em Família’ é, sem dúvida, o de maior sucesso. É quando exibimos vídeos de familiares para os internos. O intuito é criar um ambiente harmônico e tranquilo, pois ao assistir o vídeo de um ente querido, saber notícias e ver que esse familiar está bem, a população prisional fica mais calma e menos ansiosa”, explicou Makssuel Delevidove.

“Além disso, também buscamos estreitar laços dos internos com familiares que não são cadastrados, uma vez que muitos moram até fora do País. A exibição dos vídeos acontece duas vezes por semana e uma servidora fica responsável por verificar as mensagens antecipadamente para garantir o cuidado e a segurança das mensagens”, salientou Delevidove.

De acordo com Delevidove, a TV Renovar trouxe uma mudança notória no comportamento da massa carcerária. “Atualmente, transmitimos muitos quadros e o impacto causou e causa uma diminuição considerável nas ocorrências indisciplinares na unidade. Proporcionamos uma forma de entretenimento positiva e conectividade emocional com o mundo exterior, o que ajuda a reduzir comportamentos agressivos ou violentos entre os internos, reduzindo as ocorrências de indisciplina”, pontuou.

“Com alternativas positivas de entretenimento e distração, reduzimos as tensões e conflitos no ambiente prisional. Isso traz muitos ganhos também para a equipe de segurança e para a gestão da unidade”, acrescentou o diretor da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco.

A transmissão dos conteúdos é realizada por três internos que foram selecionados para as funções de locução, apresentação dos programas e transmissão dos vídeos. Eles são supervisionados por servidores penitenciários. “A TV Renovar é uma ferramenta muito importante na minha vida. Para mim, o melhor quadro da programação é o Em família, quando recebo vídeos e fotos dos meus familiares. Isso me traz muita paz. Com a TV, distraímos a mente com filmes, curiosidades, momento de reflexão. Aprendo mais da palavra de Deus com várias pregações que eu aprecio, ouço louvores que me inspiram a ter uma vida regenerada. As programações servem de aprendizado não somente aqui, mas para a vida, para quando eu estiver lá fora”, disse o interno S.F.S.

“Por meio do quadro Em Família, somos levados a pensar e a dar maior importância a algo que é a tão essencial para nós e que muitas vezes não damos o devido valor. Quando assisto aos vídeos e vejo as fotos nas transmissões, me emociono, choro, não somente com os vídeos da minha família, mas também com os vídeos enviados para os outros reeducandos. Os louvores, as pregações, as notícias, os quadros educacionais, os vídeos motivacionais, me trazem muito aprendizado, além de transmitir paz e tranquilidade. Hoje minhas palavras não são de crença ou religião, mas sim da transformação que tive através de tantas coisas positivas que o projeto proporciona”, ressaltou o interno G.S.B.

Sobre o quadro “Em Família”, o diretor complementa: “A aproximação da família é muito importante para o bem-estar emocional e psicológico dos internos. A presença e o envolvimento da família têm um impacto significativo no processo de reintegração social. Esse contato fortalece laços afetivos e também motiva os internos a buscarem mudanças positivas em suas vidas”.

Sobre a TV Renovar

A TV Renovar conta com uma grade de programação diversificada, com transmissões ao vivo e vídeos gravados. Os quadros exibidos são de conteúdos religiosos, educacionais, saúde, esporte, curiosidades, além de sessão cinema, notícias, música e vídeos de familiares. Cada quadro tem o conteúdo selecionado antes de ser exibido e atua como aliado no controle do ambiente carcerário. O espaço também recebe convidados de vários segmentos.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destaca a importância da TV Renovar para o ambiente prisional. “A TV Renovar oferece uma série de benefícios que contribuem para uma gestão prisional mais humana, eficaz e voltada para a reabilitação. Por meio de sua programação diversificada e focada no bem-estar dos internos, ela fortalece o vínculo entre os presos e suas famílias, além de promover um ambiente mais saudável e pacífico, essencial para a reintegração social dos internos”, frisou Rafael Pacheco.

