TV exibe eventos do Simpósio de Comunicação

No próximo sábado (25) a TV Assembleia vai apresentar a íntegra de algumas atividades que fizeram parte do simpósio “Tendências da Comunicação Pública no Brasil”. Organizado pela Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa (Ales), o evento foi realizado em setembro do ano passado e reuniu profissionais de renome nos mercados estadual e nacional.

A programação especial começa às 9 horas com a transmissão da solenidade em homenagem aos 18 anos da TV Assembleia. Na sequência, entra a palestra de Helena Chagas. A ex-ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do governo Dilma falou da necessidade de fortalecimento do papel da comunicação pública.

Em seguida, às 10h57, será exibida a mesa-redonda que discutiu a influência das novas mídias e linguagens na área comunicacional. A mediação do debate ficou por conta do professor do departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) José Antônio Martinuzzo.

Mais tarde, às 15 horas, é a vez do painel que teve a presença da diretora da coordenação da Rede Legislativa de Rádio e TV Evelin Maciel. Ela falou a respeito dos desafios da implantação e da expansão da rede nas casas legislativas do país. A programação especial continua às 16h15 com a mesa-redonda mediada pelo perito em computação forense Gilberto Sudré. Os convidados trataram da comunicação política em tempo de fake News.

Por fim, às 19 horas, ocorre a exibição da mesa-redonda que reuniu assessores de imprensa e jornalistas para “discutirem” a relação. O comando dos trabalhos ficou a cargo do experiente jornalista e palestrante Mário Rosa, autor de vários livros no campo da comunicação organizacional.

Confira a programação:

9h – Sessão Solene 18 anos TV Assembleia e palestra com Helena Chagas

10h57 – Mesa-Redonda: “Comunicação: novas mídias e novas linguagens”

15h – Painel: “Rede legislativa de TV: desafios e oportunidades”

16h15 – Mesa-Redonda: “Comunicação política em tempo de fake News”

19h – Mesa-Redonda: “Assessoria X Imprensa: discutindo a relação”

TV Assembleia

Assista à programação nos seguintes canais na Grande Vitória: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Ela também poderá ser vista pela internet, no canal da TV Assembleia pelo YouTube.