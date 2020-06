TV de São Paulo vai entrevistar o pesquisador pomerano Jorge Kuster Jacob

Entrevista será veiculada na TV Comunitária COM BRASIL (canal 28 Oi e SKY). Vai ao ar nesta quinta-feira (4), às 20 horas com reprise aos domingos às 17h.

Pela primeira vez um canal de TV de São Paulo vai exibir uma entrevista do professor e pesquisador pavoense Jorge Kuster Jacob. A entrevista, realizada pelos jornalistas Werinton Kermes e Ana Maria Fonseca vai ao ar nesta quinta-feira (4), às 20 horas com reprise aos domingos às 17h na TV Comunitária COM BRASIL (canal 28 Oi e SKY).

Sociedade, Política e Arte é apresentado pelo jornalista Werinton Kermes, vice-presidente da ABCCom, diretor-presidente da TV Votorantim, produtor cultural, fotógrafo e documentarista. A direção técnica é de Rony Queiroz e a produção da jornalista Ana Maria Agmont.

O programa tem como proposta discutir temas variados, a fim de despertar a consciência da população sobre o atual cenário da política nacional, informar sobre questões de interesse social e também divulgar movimentos artísticos e seus protagonistas.

A cultura de Vila Pavão, em especial a pesquisa e o protagonismo do professor e historiador pavoense Jorge Kuster Jacob, chamou a atenção da equipe do Programa Sociedade, Política e Arte da TV Comunitária COM BRASIL do estado de São Paulo.

Durante a entrevista que terá duração de 20 minutos, Jorge vai falar sobre a sua trajetória cultural em Vila Pavão. Trajetória essa que, segundo o sociológo, colaborou para transformou Vila Pavão em um dos 10 municípios capixabas com a melhor estrutura cultural do Espírito Santo. Falará como que se deu a fundação do Grupo Folclórico Pomerano, dos grupos italiano e afro, da Pomitafro, do Grupo Infantil Pomitafro, do Museu pomerano, do programa de radio em pomerano, da Banda Up Pomerisch; contará a história dos seus livros; do jornal Pommerblad, filmes, entre outros assuntos. Jorge vai comentar também a importância do decreto 6.040 de 2007, do então presidente Lula que com o ministro Gilberto Gil revolucionaram a cultura no Brasil. Outro assunto em pauta será a emigração pomerana para Rondônia, em especial Espigão do Oeste.

A COM Brasil TV é transmitida via DTH pelo canal 239 da Vivo e GVT, 03 da Claro TV e via Embratel, canal 28 da SKY e OI, alcançando efetivamente cerca de 50 milhões de brasileiros, e ainda sua transmissão é feita em tempo real pelo site www.tvcombr.com.br. A Com Brasil tem sua linha editorial baseada na defesa dos ideais democráticos, liberdade de expressão e participação popular na construção de decisões que impactam na sociedade. A emissora reúne conteúdo de em média 100 emissoras do segmento comunitárias que operam em todo o País.

(*Vila Noticias.com)