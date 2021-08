TV Cultura Paulista lança programa diário sobre inovação, games e eSports

Reprodução/Twitter “Cultura Tech” estreia nesta segunda-feira (16)





A TV Cultura Paulista estreou nesta segunda-feira (16) o “Cultura Tech”, programa em vídeo com um minuto de duração e temas ligados à inovação, tecnologia, games, eSports e curiosidades do mundo geek.

A apresentação é de Erick Krominski, ex-CQC e Shark Tank, com produção da Academy Tech, direção de Thiago Schulze, edição de Guilherme Muniz e roteiro de Kao Tokio. O programa será transmitido diariamente pela TV Cultura Paulista: Região de Campinas (TV Aberta Canal 10.1 e 522 HD), Região de Araraquara (TV Aberta Canal 7.1 e 512 HD) e Região de São Carlos (TV Aberta Canal 11.1 e 518 HD).





Você viu?

As transmissões acontecem ao meio-dia, com reprise às 21h, nos intervalos do Jornal da Tarde e Jornal da Cultura, respectivamente, e os programas serão veiculados também através do canal oficial da produção, em Cultura Tech no YouTube.

A produção é resultado de um parceria de empresas de comunicação, envolvendo a Geek Conteúdo, criadora da Rádio Geek, e o site Drops de Jogos.

Veja o primeiro episódio!