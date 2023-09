TV Ales estreia programa diário ao vivo

A TV Ales está com uma novidade: o programa ao vivo “Na Cidade”, que será exibido de segunda a sexta-feira, às 8h30. Sob o comando do apresentador Torino Marques, o programa estreia nesta segunda-feira (18) na grade e vai tratar de temas variados, como turismo, cultura, saúde, esporte e mobilidade urbana.

“Um programa diário e ao vivo é um passo importante para a TV Ales. A proposta é levar aos capixabas assuntos de maior importância para o Estado, além de dicas culturais, mostrando o que está acontecendo no Espírito Santo”, afirma o Secretário de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, Carlos Augusto de Almeida Neto.

Nesse sentido, uma das propostas centrais do novo produto é abordar temas para além do Legislativo capixaba. “Com esse projeto, vamos ampliar o nosso olhar, a TV Ales vai estar mais presente nas ruas, onde tudo acontece”, pontua o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos).

O coordenador especial de Rádio e TV, Leandro Tedesco, explica a dinâmica do programa. “Nós já temos um jornal diário, gravado, com foco nos trabalhos legislativos, que é o Panorama. Sentimos a necessidade de ampliar essa cobertura, tratando de temas que estão nas ruas, mas queríamos fazer algo diferente do que já estava na nossa grade. Por isso, assumimos esse desafio de fazer um programa diário e ao vivo, que tem uma dinâmica bem diferente”, destaca Tedesco.

Profundidade e novos recursos

O programa “Na Cidade” também foi pensado dentro das potencialidades de uma emissora. A analista em Comunicação Raquel Salaroli, editora do programa, ressalta que objetivo do telejornal é dar profundidade a temas que já fazem parte da agenda da população. “Nosso tempo é diferente do tempo de uma TV comercial, que enfrenta o desafio da hora marcada. Isso nos permite entregar ao capixaba um material com mais profundidade e com muita informação”, acrescenta a jornalista.

O programa será apresentado do estúdio da TV Legislativa e vai incorporar, em breve, novos recursos. “Estamos entregando um produto muito legal e feito com carinho pela nossa equipe. E logo vamos dinamizar ainda mais com transmissões ao vivo direto da rua, pela Região Metropolitana. É um programa que começa muito bom e tem muita perspectiva de crescer”, diz o coordenador especial Técnico-Operacional da Secretaria de Comunicação Social, Charles Scardua.

Onde assistir

Na Grande Vitória, a TV Ales está disponível nos seguintes canais: 3.2 (aberto e digital); 319.2 (Vivo); 12 (NET); 23 (RCA) e 519.2 (Sky). O programa também pode ser visto de qualquer lugar por meio do portal da Ales e pelo canal da TV Ales no YouTube, onde também estarão disponíveis as edições anteriores.

Fonte: POLÍTICA ES