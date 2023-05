Turquia tem último dia de campanha presidencial antes do segundo turno

O presidente turco, Tayyip Erdogan, tentou manter o embalo antes do segundo turno da eleição presidencial neste domingo, convocando os turcos a votarem, enquanto o seu adversário, Kemal Kilicdaroglu, pediu que os eleitores tirem o país do “buraco escuro” do seu governo de duas décadas.

A oposição tem visto as eleições presidenciais e parlamentares deste mês como a melhor chance até agora de tirar Erdogan do poder e desfazer algumas mudanças profundas que ele realizou na Turquia, com sua popularidade atingida por uma crise de custo de vida.

Os dois candidatos querem atrair cerca de oito milhões de eleitores que não foram às urnas no primeiro turno.

O primeiro turno da eleição, em 14 de maio, terminou com Erdogan à frente do opositor Kemal Kilicdaroglu, e o partido AK de Erdogan, com raízes islâmicas, e seus aliados conseguiram maioria no parlamento na votação inicial.

Discursando para apoiadores acenando bandeiras no distrito Beykoz, de Istambul, durante seu último comício de campanha, Erdogan pediu um forte comparecimento.

“Vamos às urnas amanhã? Vamos votar nas primeiras horas da manhã? Não vamos perder ninguém que votou no primeiro turno”, disse, enquanto a empolgada multidão gritava “sim”.

Erdogan levou 49,5% dos votos no primeiro turno, contra 44,9% de Kilicdaroglu.

Fonte: EBC Internacional