Turquia: Eleições caminham para 2º turno entre Erdogan e Kilicdaroglu

Reprodução/Flickr – 01.03.2016 O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan

As eleições na Turquia estão se encaminhando para o segundo turno, apontam agências de notícias do país. O presidente Recep Tayyip Erdogan largou na frente na apuração deste domingo (14), mas sua vantagem vem se reduzindo conforme a contagem avança.

Com pouco menos de 90% das urnas apuradas, o atual mandatário aparece com 49,4% dos votos, contra 44,3% do líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu. No entanto, a diferença chegou a ser de 54% a 39% para o presidente no início da apuração.

Sinan Ogan e Muharrem Ince tinham 5,3% e 0,5%, respectivamente, na contagem exibida pelo jornal Hurriyet.

“Estamos na frente”, garantiu Kilicdaroglu, que tenta encerrar um domínio de quase 20 anos de Erdogan na política turca. Dados de afluência apontam que 88,44% do eleitorado depositou seu voto nas urnas para presidente.

Os centro de votação foram fechados às 17h (11h em Brasília), e a apuração também mostra a aliança pró-Erdogan em vantagem nas eleições legislativas, com 55,3% dos votos. Já a coalizão de oposição está com 30,9%.

Durante a votação, Erdogan, que está no poder há 20 anos, primeiro como premiê e depois como presidente, disse esperar que o pleito seja “benéfico para a democracia turca”. Além disso, foi filmado distribuindo dinheiro para crianças em seu colégio eleitoral.

Já Kilicdaroglu afirmou que a “primavera” vai retornar à Turquia” e “durará para sempre”.

