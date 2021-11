Turma do curso de Análise Criminal realiza visita técnica ao Ciodes e CIAT

Os alunos do curso de Análise Criminal conheceram de perto as operações realizadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) do Espírito Santo. As visitas aconteceram nos dias 11 e 12 de novembro e fazem parte da etapa presencial das aulas coordenadas pelo Observatório da Segurança Cidadã (OSC/ES), no âmbito do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Para seguir os protocolos de segurança da Covid-19 e facilitar o aprendizado, os 50 agentes de segurança pública, entre policiais civis e militares que compõem a primeira edição do curso, foram divididos em quatro turmas. As visitas foram monitoradas pelo assessor especial Cleomar Ferreira, do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que é docente do curso de Análise Criminal.

A coordenadora do Observatório da Segurança Cidadã no Espírito Santo, Bárbara Caballero, destacou a importância das aulas presenciais e das visitas técnicas para a formação dos analistas. “Os alunos puderam conhecer na prática todo o processo de produção de estatísticas criminais, desde o recebimento de uma ligação no 190 pelo Ciodes, como ela é encaminhada à unidade de segurança responsável, como esse atendimento vira um registro criminal (Boletim Unificado), até o momento em que esse registro se transforma em uma estatística”, explicou.

“Além do Ciodes e do CIAT, os participantes conheceram ainda o ambiente operacional e a equipe responsável pelo Disque-Denúncia 181. Com tudo isso, foi possível observar o trabalho integrado de inteligência realizado pelas polícias Civil e Militar do Espírito Santo, com tecnologia de ponta na análise telemática, e que contribui significativamente para a investigação e prisão de criminosos”, disse Bárbara Caballero.

Uma outra etapa das aulas presenciais foi realizada no laboratório de informática da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), com a disciplina “Ferramentas Quantitativas de Análise Criminal”, ministrada pelo investigador de Polícia Civil e gerente do Observatório de Segurança Pública, Carlos Souza.

“Com o conhecimento das ferramentas quantitativas, as turmas puderam compreender como as estatísticas são analisadas nos painéis de visualização de indicadores criminais e nos mapas georreferenciados dentro dos sistemas elaborados e mantidos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Uma oportunidade de vivenciar, do início ao fim, o processo sistematizado e integrado de tecnologia e de inteligência policial, realizado no Espírito Santo”, pontuou a coordenadora do OSC/ES.

O curso de Análise Criminal é realizado de forma híbrida, com aulas virtuais e presenciais, e segue até o final deste ano. A intenção é que o curso seja ofertado semestralmente, tendo como público-alvo agentes de segurança pública do Espírito Santo, como servidores da Polícia Civil (PCES), Polícia Militar (PMES), Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), Guardas Municipais e demais gestores da área.

Observatório da Segurança Cidadã

O Observatório da Segurança Cidadã do Espírito Santo, criado em 2019 com estrutura transversal e sob coordenação executiva do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), tem por objetivo subsidiar ações estratégicas de controle e prevenção à criminalidade, a partir de dados e informações de fontes públicas e/ou privadas. Algumas das competências do OSC/ES são contribuir com a gestão das informações, proporcionar transparência às informações obtidas, democratizar o acesso às informações e incentivar o acesso aos dados.

Para saber mais sobre o OSC/ES, acesse: http://www.ijsn.es.gov.br/observatorio-da-seguranca-cidada.

