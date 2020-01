Turistas e capixabas já podem compartilhar Ilustrações dos pontos turísticos do Espírito Santo

O Programa Qualificar ES abre a primeira etapa de inscrição de cursos presenciais de 2020 a partir desta terça-feira (14) para os moradores de Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina, Serra e Viana. Os moradores podem se inscrever para concorrer às 3.675 vagas disponibilizadas pelo Programa até 27 de janeiro.

Os números desta etapa compõem o total das mais de 16 mil vagas divulgadas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) para a primeira oferta de 2020.

A secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, falou sobre o objetivo do Qualificar ES. “O programa visa a ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção no mundo do trabalho, através de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem à vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa”, disse.

Cerca de 40 cursos presenciais, com carga horária de até 120 horas, estão disponíveis para escolha da população das cidades contempladas. As inscrições podem ser feitas no site do Programa (www.qualificar.es.gov.br) e os requisitos, de acordo com os editais, são ter idade mínima de 16 anos, residir no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde a idade mínima sobe para 18 anos. Clique aqui e veja os editais.

Nesta etapa também serão oferecidas vagas destinadas às mulheres e indígenas. O Qualificar ES Mulher vai acontecer nos municípios de Santa Leopoldina, Cariacica e Serra. Já o Qualificar ES Indígena será oferecido em Aracruz.

Veja a divisão das vagas e cursos por municípios:

Viana: 315 vagas;

Serra: 1055 vagas;

Santa Leopoldina: 60 vagas;

Aracruz: 90 vagas;

Cariacica: 1.270 vagas.

Qualificar ES Mulher:

Serra: 195 vagas;

Santa Leopoldina: 60 vagas;

Cariacica: 570 vagas.

Qualificar ES Indígena

Aracruz: 60 vagas

Próximas inscrições

A primeira oferta de 2020, dividida em quatro etapas, ainda atenderá outros municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. As duas primeiras etapas serão para cursos presenciais. Já a terceira será para a modalidade on-line e a quarta, semipresencial.

A segunda etapa terá inscrições abertas entre 21 de janeiro e 2 de fevereiro para os municípios de Guarapari, Vila Velha, Vitória e, pela primeira vez, Linhares, na região norte do Estado.

A terceira etapa será realizada por meio de cursos on-line. As inscrições serão de 28 de janeiro a 10 de fevereiro. Já a quarta e última etapa dos cursos será na modalidade semipresencial. As inscrições poderão ser feitas de 04 a 16 de fevereiro.

Confira os cursos, número de vagas e polos da primeira etapa da oferta

Viana:

POLO 01 CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE VIANA Endereço Rua Domingos Vicente, 10 – Centro – Viana – ES Bairros do Entorno Bom Pastor e Boa Esperança Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 35 2 INFORMÁTICA E REDES SOCIAIS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 35 3 SALGADEIRO SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 35 4 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 35 5 BOLOS ARTÍSTICOS SEG-QUA-SEX TARDE 120 35 6 EDITOR DE VÍDEO SEG-QUA-SEX TARDE 120 35 7 MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES SEG-QUA-SEX NOITE 90 35 8 ASSISTENTE DE FATURAMENTO SEG-QUA-SEX NOITE 90 35 9 PIZZAIOLO SEG-QUA-SEX NOITE 90 35 Total de Vagas 315

Serra

POLO 01 EEEFM JONES JOSÉ DO NASCIMENTO Endereço Rua Distrito Federal, 3 – Central Carapina – Serra – ES Bairros do Entorno Carapina Grande, Diamantina, Cantinho do Céu Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 40

POLO 02 ASSOCIAÇÃO SHALOM Endereço Avenida Vitória, 21 – Central Carapina – Serra – ES Bairros do Entorno Diamantina, Jardim Carapina, André Carloni, Eurico Salles Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30

POLO 03 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JACARAÍPE Endereço Avenida Abido Saad, 1641 – Jardim Atlântico – Serra – ES Bairros do Entorno Estância Monazítica, Laranjeiras I, Laranjeiras II, Laranjeiras III, Residencial Jacaraípe, Lagoa de Jacaraípe, São Francisco, Magistrado e São Patrício Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 Total de Vagas 80

POLO 04 EEEFM JACARAÍPE Endereço Rua Guacyra, 713 – Jardim Atlântico – Jacaraípe – Serra – ES Bairros do Entorno Residencial Jacaraípe, Costa Dourada e Das Laranjeiras Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 GARÇOM SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30





POLO 05 ASSEMBLEIA DE DEUS MISSÃO DA BAHIA Endereço Avenida Bela Vista, 1000 – Planalto Serrano Bloco A – Serra – ES Bairros do Entorno Planalto B, Planalto C, Campinho I, Campinho II, Vista da Serra I e Vista da Serra II Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 90

POLO 06 CENTRO COMUNITÁRIO DE MANOEL PLAZA Endereço Rua L, Quadra 48, 341 – Manoel Plaza – Serra – ES Bairros do Entorno Rosário de Fátima, Eurico Salles, São Geraldo, Bairro de Fátima, Carapina e André Carloni Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 DECORAÇÃO DE FESTAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 SEGURANÇA DO TRABALHO SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 4 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 120

POLO 07 EEEF TAQUARA I Endereço Rua Beija Flor II – Taquara I – Serra – ES Bairros do Entorno Taquara II, Colina de Laranjeiras e Laranjeiras Velha Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 SEGURANÇA DO TRABALHO SEG-QUA-SEX NOITE 90 35 Total de Vagas 35

POLO 08 EEEFM DOM JOÃO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE Endereço Rua Maria de Fatima de Costa, s/n – André Carloni – Serra – ES Bairros do Entorno Carapina, Central Carapina, Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 40

POLO 09 EEEFM VILA NOVA DE COLARES Endereço Rua Alfredo Galeno, s/n – Vila Nova de Colares – Serra – ES Bairros do Entorno Feu Rosa, Ourimar, Nova Zelândia e Fazenda Verde Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 2 DECORAÇÃO DE FESTAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 80

POLO 10 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS JARDIM CARAPINA Endereço Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina – Serra – ES Bairros do Entorno Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 INFORMÁTICA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 3 BERÇARISTA (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 4 INFORMÁTICA SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 140

POLO 11 EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA Endereço Rua Vitória Régia, s/n – Feu Rosa – Serra – ES Bairros do Entorno Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX NOITE 90 45 2 CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX NOITE 90 45 Total de Vagas 90

POLO 12 IGREJA SÃO SEBASTIÃO Endereço Rua das Palmeiras, s/n – Feu Rosa – Serra – ES Bairros do Entorno Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 DECORAÇÃO DE FESTAS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 Total de Vagas 80

POLO 13 CENTRO COMUNITÁRIO CASTRO ALVES Endereço Rua C-3, s/n – Conjunto Carapina 1 – Serra – ES Bairros do Entorno Bairro de Fátima, Hélio Ferraz, Eurico Sales, Manoel Plaza e André Carloni Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 Total de Vagas 80

POLO 14 EMEF AURENÍRIA CORREA PIMENTEL Endereço Rua Inhambú, s/n – Novo Horizonte – Serra – ES Bairros do Entorno Jardim Limoeiro, São Diogo I e II, Cidade Continental e Chácara Parreiral Quant Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 BALCONISTA DE FARMÁCIA (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 3 DECORAÇÃO DE FESTAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 120

QUALIFICAR ES MULHER POLO 01 EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA Endereço Rua Vitória Régia, s/n – Feu Rosa – Serra – ES Bairros do Entorno Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX NOITE 90 45 Total de Vagas 45

QUALIFICAR ES MULHER POLO 02 IGREJA SÃO SEBASTIÃO Endereço Rua das Palmeiras, s/n – Feu Rosa – Serra – ES Bairros do Entorno Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 DESIGN DE SOBRANCELHAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 60

QUALIFICAR ES MULHER POLO 03 ASSEMBLEIA DE DEUS FÉ E MILAGRES Endereço Avenida leste, s/n – Jardim Bela Vista – Serra – ES Bairros do Entorno Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 SALGADEIRO SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 PADEIRO SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 DOCES PARA FESTAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 90

Santa Leopoldina

POLO 01 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS Endereço Rua Cabo Milton – Centro – Santa Leopoldina Bairros do Entorno Olaria, Funil e Cocal Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 MARKETING – DIVULGANDO O SEU NEGÓCIO SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 60

QUALIFICAR ES MULHER POLO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS Endereço Rua Cabo Milton – Centro – Santa Leopoldina Bairros do Entorno Olaria, Funil e Cocal Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 COSTURA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 CONFECCIONADOR DE BOLSAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 60

Aracruz

POLO 01 EEEFM PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA Endereço Avenida Aurelio Alvarenga, 102 – Guaraná – Aracruz – ES Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ASSISTENTE DE FATURAMENTO TER-QUA-QUI NOITE 90 30 Total de Vagas 30

POLO 02 EEEFM DYLIO PENEDO Endereço Rua Antônio Costa, s/n – Jacupemba – Aracruz – ES Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ATENDIMENTO AO CLIENTE TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 2 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS TER-QUA-QUI TARDE 120 30 Total de Vagas 60

QUALIFICAR ES INDÍGENA POLO 01 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIQUIM E GUARANI Endereço Rodovia Primo Bitti, Km 2 – Aldeia Caieira Velha, Aracruz – ES Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 60

Cariacica

POLO 01 EEEFM MARIANO FIRME DE SOUZA Endereço Rua Pedro I, 21 – Bandeirantes – Cariacica – ES Bairros do Entorno Tiradentes, Rio Marinho, Bela Aurora, Bela Vista Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30

POLO 02 MOVIMENTO COMUNITÁRIO APARECIDA Endereço Rua A – Bairro Aparecida – Cariacica – ES Bairros do Entorno Porto Santana, Presidente Medice, Retiro Saudoso, Vila Grauna, Novo Jardim, Porto Novo, Nova Canaã, Flexal, Vila Prudêncio, Santana, Itaciba, Morro do Sesi, Tabajara, Tucum, Vila Oasis Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 90

POLO 03 EMEF PADRE ANTHONIUS LUTE Endereço Rua Paraguai – Nova Esperança – Cariacica – ES Bairros do Entorno Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30



POLO 04 IGREJA EVANGÉLICA BATISTA Endereço Rua 21, s/n – Rio Marinho – Cariacica – ES Bairros do Entorno Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçaroca, Bela Vista e Castelo Branco Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 INGLÊS BÁSICO SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 30

POLO 05 IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA CASA DE ORAÇÃO Endereço Rua Periquito, lote 10 e 11 – São Conrado – Cariacica – ES Bairros do Entorno São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 INGLÊS BÁSICO SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 60

POLO 06 PASTORAL ESPAÇO GENTE FELIZ Endereço Rua Guarapari, s/n – Jardim Botânico – Cariacica – ES Bairros do Entorno Vista Linda, Liberdade Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 BALCONISTA DE FARMÁCIA (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 4 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 5 OPERADOR DE CAIXA SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 180

POLO 07 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS – CONVENÇÃO CADEESO / CGADB Endereço Rua I 301 – Jardim de Alah – Cariacica – ES Bairros do Entorno Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 DECORAÇÃO DE FESTAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 2 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 80

POLO 08 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA Endereço Rua São Mateus, 10 – Vila Independência – Cariacica – ES Bairros do Entorno Mucuri, Vila Capixaba, Bairro Operário, Piranema, Novo Horizonte e Alto Mucuri Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 INGLÊS BÁSICO SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 3 PADEIRO SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 4 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 5 CONFEITEIRO SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 6 RECREADOR INFANTIL SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 7 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 8 DOCES PARA FESTAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 270

POLO 09 EEEFM ANA LOPES BALESTRERO Endereço Rua Lourival de Almeida, 32 – Flexal I – Cariacica – ES Bairros do Entorno Flexal II, Vila Prudêncio, Santa Rosa, Nova Canaã, Porto Novo e Porto de Santana Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 INFORMÁTICA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 EXCEL SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 90

POLO 10 UMEF JOANA MARIA DA SILVA Endereço Rua Joana Maria da Silva, S/N – Castelo Branco – Cariacica – ES Bairros do Entorno Bela Vista, Santa Paula, Juscelino Kubitschek, Padre Gabriel e Rio Marinho, Valparaíso e Jardim de Alah Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 BALCONISTA DE FARMÁCIA (Edital: Maior de 18 anos) SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30



POLO 11 ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA (ECC) – ANTIGO PRAÇA CÉU Endereço Rua 74, s/n – Nova Rosa da Penha – Cariacica – ES Bairros do Entorno Nova Rosa da Penha I, Nova Rosa da Penha II, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 INGLÊS BÁSICO SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 40

POLO 12 UNIDADE DE SAÚDE DE VALPARAÍSO Endereço Rua José Carlos Fonseca – Valparaiso – Cariacica – ES Bairros do Entorno Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 40

POLO 13 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Endereço Avenida Espírito Santo, 153 – Bela Aurora – Cariacica – ES Bairros do Entorno Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 ATENDIMENTO AO CLIENTE SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 3 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA MODULO II SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 4 RECREADOR INFANTIL SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 160



POLO 14 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILA ISABEL Endereço Rua Matilde Vieira, 135 – Vila Isabel – Cariacica – ES Bairros do Entorno Maracanã, Campo Belo, Bandeirantes, Itapemirim e Vista Mar Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 2 ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 3 AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 90

POLO 15 CRAS PADRE GABRIEL Endereço Avenida Padre Gabriel, s/n – Padre Gabriel – Cariacica – ES Bairros do Entorno Campo Belo, Jardim Palmares Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 RECEPCIONISTA SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 2 DECORAÇÃO DE FESTAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 Total de Vagas 80

QUALIFICAR ES MULHER POLO 01 FUNDAÇÃO FÉ & ALEGRIA – MULHER Endereço Rua Vitória, 353 – Nova Esperança – Cariacica – ES Bairros do Entorno Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 Total de Vagas 30

QUALIFICAR ES MULHER POLO 02 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA ESPERANÇA CAMPO DE SANTO ANTONIO Endereço Avenida União, s/n – Nova Esperança II – Cariacica -ES Bairros do Entorno Porto Belo I, Porto de Cariacica, Vila Merlo Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 DESIGN DE SOBRANCELHAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 Total de Vagas 30

QUALIFICAR ES MULHER POLO 03 EMEF SÃO JORGE Endereço Avenida Principal, 1424 – Rio Marinho – Cariacica – ES Bairros do Entorno Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda, Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 DESIGN DE SOBRANCELHAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30



QUALIFICAR ES MULHER POLO 04 IGREJA EVANGÉLICA BATISTA Endereço Rua 21, s/n – Rio Marinho – Cariacica – ES Bairros do Entorno Alzira Ramos, Jardim de Alah, Jardim Botânico, Vista Linda , Liberdade, Caçarola, Bela Vista e Castelo Branco Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 Total de Vagas 30

QUALIFICAR ES MULHER POLO 05 IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA CASA DE ORAÇÃO Endereço Rua Periquito, lote 10 e 11 – São Conrado – Cariacica – ES Bairros do Entorno São Geraldo 1, São Geraldo II, Vera Cruz, Boa Sorte, Macaranã, Rosa da Penha, Itapemirim, Bela Aurora e Vila Isabel Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30

QUALIFICAR ES MULHER POLO 06 PASTORAL ESPAÇO GENTE FELIZ Endereço Rua Guarapari, s/n – Jardim Botânico – Cariacica – ES Bairros do Entorno Vista Linda, Liberdade Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30

QUALIFICAR ES MULHER POLO 07 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS – CONVENÇÃO CADEESO / CGADB Endereço Rua I 301 – Jardim de Alah – Cariacica – ES Bairros do Entorno Alzira Ramos, Rio Marinho, Castelo Branco, Bela Vista, Santa Paula e Jardim Botânico Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 DESIGN DE SOBRANCELHAS SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 Total de Vagas 40

QUALIFICAR ES MULHER POLO 08 AMPE GRANDE CASTELO BRANCO Endereço Rua Principal S/N – Castelo Branco – Cariacica – ES Bairros do Entorno Bela Vista, Santa Paula, Jardim de Alah, Rio Marinho, Alzira Ramos, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares e Jardim Botânico Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 DESIGN DE SOBRANCELHAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 2 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 80

QUALIFICAR ES MULHER POLO 09 UNIDADE DE SAÚDE DE VALPARAÍSO Endereço Rua José Carlos Fonseca – Valparaiso – Cariacica – ES Bairros do Entorno Bela Vista, Bandeirantes, Sotelândia e Vila Isabel Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 DESIGN DE SOBRANCELHAS SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 Total de Vagas 80

QUALIFICAR ES MULHER POLO 10 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Endereço Avenida Espírito Santo, 153 – Bela Aurora – Cariacica – ES Bairros do Entorno Vale Esperança, Boa Sorte, Sotelândia, Vista Mar, Bandeirantes, Vasco da Gama e Jardim Botânico Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 PADEIRO SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 40 2 BOLOS E SUAS VARIAÇÕES SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 3 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX TARDE 120 40 4 DOCES PARA FESTAS SEG-QUA-SEX NOITE 90 40 Total de Vagas 160

QUALIFICAR ES MULHER POLO 11 ESCOLA NOÊMIA DE COSTA LIMA Endereço Rua Ibiraçu, s/n – Vista Mar – Cariacica – ES Bairros do Entorno Bela Aurora, Vila Isabel, Bandeirantes, Maracanã e Sotelândia Quant. Cursos Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas 1 MAQUIADOR SEG-QUA-SEX NOITE 90 30 Total de Vagas 30

