Turistas de navios devem injetar R$ 130 milhões na economia do Rio

Milhares de turistas chegarão ao Rio por navios

Chegaram hoje (22) ao porto do Rio de Janeiro quatro navios de cruzeiro, com um total de 11 mil turistas que passarão o carnaval na cidade. Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), em fevereiro o número de turistas que chegam pelo mar vai alcançar 100 mil, em 12 navios, sendo 27 mil deles apenas entre os dias 21 e 24.

Segundo o Píer Mauá, a previsão é que esses turistas injetem US$ 30 milhões (Cerca de R$ 130 milhões) na economia da cidade no mês da folia, na que é considerada a melhor temporada de navios internacionais em 20 anos.

Os passageiros dos transatlânticos MSC Fantasia, Sovereign, Island Princess e Volendam foram recepcionados às 8h por ritmistas e passistas da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, pela Banda da Guarda Municipal e pela Corte do Rei Momo do carnaval Carioca.

Segundo o presidente da Riotur, Marcelo Alves, presente na recepção aos turistas hoje no píer, o Rio de Janeiro é o principal destino turístico do carnaval e o mais bem avaliado da América do Sul. A estimativa do órgão é que 7 milhões de pessoas curtam a folia na cidade, entre eles 2 milhões de turistas.

“Esperamos 7 milhões de pessoas circulando nos 50 dias de folia. Até agora, mais de 1.6 milhão de pessoas pularam carnaval na cidade. Isso é maravilhoso para o Rio, comprovando que somos desejo entre os turistas”.

A abertura oficial do carnaval carioca ocorreu no dia 12 de janeiro . A prefeitura se programou para 50 dias de festa.

Temporada de Navios

A temporada de navios começou em outubro de 2019. Até abril de 2020 serão feitas 112 atracações, de 37 navios, sendo 27 deles internacionais e dez brasileiros, com estimativa de 425 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. Na temporada 2018/2019, o Pier Mauá chegou a 100 atracações, de 27 navios, sendo 19 internacionais, que trouxeram 380 mil pessoas.