Turista se revolta ao ver cozinheira aparar as unhas em cima de tábua de cortar legumes; vídeo

Homem estava em Praga de férias e procurava por restaurante vegano

Um turista que visitava a cidade de Praga (República Tcheca) se revoltou ao ver uma cena imprópria no restaurante vegano no qual havia parado para comer. Em um vídeo publicado na semana passada, uma das cozinheiras do estabelecimento aparece sentada no balcão da cozinha aparando as unhas em cima da tábua de cortar legumes.

“Eu até ia pegar (comida) nesse lugar, mas agora não mais”, diz o homem no vídeo, que já atingiu mais de 2,3 milhões de visualizações até a tarde de quarta-feira (14/6). No momento, a cozinheira cortava as unhas ao lado de vasilhas cheias de legumes picados.

De acordo com o jornal inglês “Daily Star”, o turista estava à procura de atendimento, visto que não tinha nenhum funcionário a serviço no caixa.

Na descrição da publicação, o turista afirmou não ter acreditado naquilo que viu no restaurante vegano.

“Olhei duas vezes com descrença (para aquela cena) antes de colocar meu telefone para gravar. Acho que cortar unha em cima de vegetais desqualifica o restaurante”, afirmou o turista, que não foi identificado, na publicação.

Na caixa de comentários, internautas comentaram a cena. “Por que ela não esperou ir para casa?”, perguntou uma.