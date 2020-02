Turista morto em Paraty pode não ter sido primeira vítima de suspeito

arrow-options FACEBOOK / REPRODUÇÃO Turista viu esposa ser estuprada antes de ser mroto

O homem suspeito de ter matado um turista lituano após ter estuprado a esposa dele na Praia do Sono, em Paraty, pode ter feito outras duas vítimas. De acordo com o delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo, Edson Santos é acusado por outras duas mulheres de tê-las estuprado também na cidade da Costa Verde do Rio. Ele agora está sendo investigado por esses dois crimes.

Nessa quinta-feira (6), Edson foi autuado por homicídio, tentativa de feminicídio e estupro. Ele é suspeito de ter matado o lituano Adam Zindul, de 37 anos, após ter estuprado a esposa dele, uma paulistana de 35 anos, na madrugada de quinta-feira. O homem foi reconhecido pela mulher do turista, mas negou ter cometido o crime. O delegado Marcelo Russo acredita que o objetivo principal de Edson era estuprar a paulistana. O suspeito chegou a roubar alguns objetos da casa.

“Foi um crime bárbaro, de cunho sexual, pois ele pratica o estupro e, em seguida, o homicídio. Esse suspeito não tem nenhuma relação de parentesco, nenhuma proximidade com as vítimas. Foi apenas maldade humana”, afirmou o delegado.

De acordo com as investigações, a mulher de Zindul havia acabado de sair do banho e estendia a toalha em um varal quando foi rendida por Edson, armado com uma faca. O bandido encostou a arma no pescoço dela e a obrigou a entrar na casa. Em seguida, mandou que ela amarrasse o próprio marido para estuprá-la. Adam só foi morto após a violência sexual. Após a fuga do bandido, moradores chamaram policiais do 33º BPM (Angra dos Reis), que encontraram o corpo do lituano, com pés e mãos amarrados, numa cadeira. Na cabeça havia um saco plástico.

Edson é morador de Paraty e já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Ele foi reconhecido pela mulher do lituano, que foi hospitalizada. À polícia, ela relatou que já vinha sendo assediada por ele há cerca de dois dias. O homem fazia serviço de capinagem na casa, que foi alugada pelo casal.

O turista lituano e a mulher chegaram ao Brasil no último dia 28. Eles estavam em Paraty há quatro dias. A casa alugada de uma brasileira que mora no Canadá fica na Praia do Sono, a 27km do Centro do Paraty. Só é possível ter acesso ao local por uma trilha ou de barco.