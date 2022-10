Turista morre e 6 pessoas ficam feridas em acidente com carro em duna

Um acidente com uma caminhonete deixou uma turista de Mato Grosso morta e seis pessoas feridas na Duna do Guriu, em Camocim, no litoral oeste do Ceará. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (17). Um vídeo feito, instantes antes do acidente, mostra o veículo atolado nas areias. A vítima foi identificada como Danúbia Daiane Reis, de 35 anos.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados. Um dos sobreviventes foi para um hospital no município de Granja, e os outros foram encaminhados para unidades de Jijoca de Jericoacoara — ambos municípios vizinhos.

A reportagem apurou que, entre os feridos, está um guia turístico de Jericoacoara. Contudo, o funcionário não era formalmente credenciado pela prefeitura. Não há detalhes se ele pilotava o carro ou não.

“O carro passou do limite da duna, cortou o paredão e caiu lá embaixo. Uma das vítimas entrou em óbito no local mesmo, não resistiu aos ferimentos”, disse um bugueiro em entrevista ao g1.