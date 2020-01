Turista “enlouquecido” invade Companhia da PM em Conceição da Barra

Uma ambulância da prefeitura socorreu a mulher, mas ela não resistiu e morreu no Hospital Geral de Linhares (HGL)

Os planos de uma cabeleireira, de 53 anos, de passar a virada do ano com a família e os amigos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram interrompidos por um grave acidente. Degmar Oliveira Rebello morreu no final da noite desta terça-feira (31), após capotar com o carro que dirigia na rodovia ES 358 quando voltava do balneário de Pontal do Ipiranga, indo em direção ao centro da cidade.

Uma testemunha que passava pela estrada no momento do acidente disse que a mulher perdeu o controle do veículo e capotou fora da pista, em uma propriedade rural. Com o impacto do acidente, ela foi arremessada para fora e ficou embaixo do veículo.

Alguns motoristas que passavam pelo trecho conseguiram desvirar o automóvel e retirar a vítima, segundo a testemunha. Procurada, a Polícia Militar não deu mais informações sobre o acidente.

Uma ambulância da Prefeitura de Linhares socorreu a cabeleireira, mas ela não resistiu e morreu no Hospital Geral de Linhares (HGL). O corpo de Degmar Oliveira Rebello vai ser enterrado nesta quarta-feira (1º) no cemitério São José, no Bairro Planalto, em Linhares.

(*G1 e site de Linhares)