Turismo: quase R$ 10 milhões foram investidos em 2022

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) é um parceiro de longa data e fomentador do turismo capixaba. Exemplo disso é que o banco designou, somente em 2022, R$ 8,7 milhões para empresas do setor. O objetivo é possibilitar o investimento em infraestrutura e em negócios estratégicos ligados ao turismo, a fim de estimular e promover as atividades turísticas no Espírito Santo.

O Estado tem um rico potencial turístico e bem diversificado culturalmente. Com a mescla de paisagens exuberantes que contemplam montanhas, praias e cachoeiras, incluindo atividades para o lazer, culinária regional, patrimônios históricos e festas tradicionais, o Espírito Santo é um destino ideal para passeios e viagens.

De acordo com dados do Bandes, 85% dos recursos aprovados pela instituição foram direcionados a micro e pequenas empresas de norte a sul do Estado. No setor de gastronomia, por exemplo, com destaque para modelos de negócio contemplados por financiamentos do Bandes, foram investidos R$ 5,03 milhões, atendendo restaurantes, lanchonetes e similares. Outro setor de destaque foi a hotelaria com R$ 1,2 milhões, que visaram a apoiar negócios como hotéis e pousadas.

Os recursos direcionados ao turismo e ofertados pelo Bandes contemplam uma grande variedade de modelos de negócios. As possibilidades para o investimento são inúmeras. Vão desde o turismo religioso, de negócios e eventos, agroturismo, ecoturismo, cultural, histórico, náutico, até o turismo esotérico.

No Estado, existem oportunidades para todas as atividades produtivas que se enquadram como pertencentes a este setor. Alguns exemplos são os restaurantes, lanchonetes, hotéis, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas, áreas de proteção ambiental, locação de automóveis, casas de festas e eventos, além de bares e comércio varejista.

A linha Fungetur

Para o fomento do turismo como negócio e estratégia para o desenvolvimento social e econômico, o Fungetur, o Fundo em que o Bandes é repassador exclusivo no Espírito santo, se configura como uma alternativa para ampliar as possibilidades de fomento do turismo como negócio, criando estratégias para o desenvolvimento social e econômico, a geração de emprego e renda, além da inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos capixabas.

A linha apoia investimentos de implantação, expansão, relocalização, modernização, diversificação, desenvolvimento tecnológico e gerencial de empreendimentos ligados ao setor turístico. Qualquer pessoa jurídica de atividade produtiva localizada no Estado está apta a ser beneficiário.

“As linhas de financiamento que operamos voltadas para o turismo têm condições operacionais únicas, com prazos maiores, carência e taxas de juros adequadas às necessidades de cada empresa. O papel de um banco de desenvolvimento é justamente esse, fomentar novas atividades produtivas, além de propiciar modernização e a expansão dos empreendimentos, impulsionando a economia local dos variados ativos turísticos”, salientou o gerente de Negócios do Bandes, Mario Jantorno.

Em todo o Estado, segundo ele, há potencial e atrativo turístico. “O acesso ao crédito possibilita a melhoria na prestação do serviço ao cliente final, com destaque, entre outros, para as instalações mais modernas e confortáveis e a geração de energia renovável com redução de custos de energia”, completou Jantorno.

Condições operacionais:

Participação de até: 80%

Taxa de juros: a partir 3% ao ano + INPC.

Carência: até 24 meses.

Prazo total: até 120 meses.

CET 3,29% ao ano + INPC

Informações sobre linhas de financiamento:

bandes.com.br/credito

>b>Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

Fonte: Governo ES