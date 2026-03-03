Turismo off-road surge como alternativa de renda para propriedades rurais

O crescimento do turismo de experiência no Brasil começa a produzir efeitos também dentro da porteira. A expansão das expedições off-road — impulsionadas pela busca por natureza, autenticidade e deslocamentos fora dos grandes centros — abre espaço para que propriedades rurais diversifiquem receita ao incorporar atividades turísticas ao modelo produtivo tradicional.

Inserido no conjunto do ecoturismo e do turismo de aventura, o segmento tem avançado de forma consistente no mercado doméstico, segundo dados do Ministério do Turismo e da Embratur. Embora não haja estatística exclusiva para o off-road, as atividades em áreas naturais figuram entre as que mais cresceram no pós-pandemia, beneficiando regiões rurais e de menor densidade urbana.

Em Minas Gerais, a Rota da Alegria, marcada para ocorrer entre 6 e 11 de março, exemplifica essa convergência entre turismo e agro. O circuito atravessa municípios históricos como Mariana e Ouro Preto, conectando trilhas técnicas a experiências gastronômicas e culturais.

Para o produtor rural, a abertura de trilhas monitoradas, a oferta de hospedagem, refeições típicas ou venda direta de produtos artesanais — como queijos, cafés especiais e cachaças — representa uma estratégia de mitigação de risco. Em cenários de volatilidade climática e de preços agrícolas, fontes complementares de renda ajudam a diluir a dependência exclusiva da atividade primária.

A diversificação também fortalece a imagem institucional do agronegócio ao aproximar o consumidor urbano da realidade produtiva. A visitação organizada permite mostrar práticas sustentáveis, sistemas de produção e manejo ambiental, além de agregar valor à marca da propriedade.

Minas reúne características naturais favoráveis ao modelo. O relevo montanhoso, a extensa malha de estradas vicinais e a presença de patrimônio histórico criam ambiente propício para roteiros estruturados. A conexão logística pelo Aeroporto Presidente Itamar Franco amplia o alcance do público, integrando transporte aéreo e deslocamento terrestre.

Experiências semelhantes em outros países mostram que o turismo rural motorizado pode gerar impacto relevante na economia local, desde que organizado com critérios de segurança, planejamento ambiental e integração comunitária.

O avanço do off-road não substitui a atividade agrícola, mas pode se tornar complemento estratégico. Ao transformar parte da propriedade em espaço de visitação controlada, o produtor converte infraestrutura já existente — estradas internas, paisagens naturais, edificações históricas — em ativo econômico adicional.

Num ambiente em que custos de produção seguem pressionados e crédito mais seletivo, a combinação entre agro e turismo se apresenta como alternativa pragmática de geração de caixa, fortalecimento de marca e integração territorial.

A tendência é que, com profissionalização e apoio técnico, iniciativas como a Rota da Alegria passem a integrar o portfólio de estratégias de desenvolvimento rural, ampliando a presença do campo também no mapa do turismo de experiência.

