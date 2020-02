Turismo discute prática da canoa havaiana no ES

Os desafios que envolvem a prática da canoa havaiana e o papel do Poder Público no desenvolvimento da atividade serão discutidos em reunião da Comissão de Turismo desta segunda-feira (17), 10 horas, no Plenário Judith Leão.

Para debater o tema foram convidados o presidente da Federação de Va’a do Espírito Santo, Carlos de Castiglioni; e o fundador do Clube Amigos da Canoa do município de Guarapari, Victor Ribeiro de Almeida.

A canoa havaiana, também conhecida como canoa polinésia, va’a, wa’a ou waka, surgiu na região do triângulo polinésio. A atividade é muito praticada no Brasil e no Estado chegou há 10 anos.

É uma modalidade aquática usada originalmente para transportes entre ilhas, mas que logo migrou para competições. Atualmente em todo o Brasil clubes ensinam e incentivam a canoagem e montam equipes para competições nacionais e internacionais.

Comissão

A Comissão de Turismo é composta pelos deputados Carlos Von (Avante), Torino Marques (PSL) e Adilson Espindula (PTB), respectivamente presidente, vice-presidente e membro efetivo do colegiado. Coronel Alexandre Quintino (PSL) e Marcos Garcia (PV) são suplentes.